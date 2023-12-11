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Spor
AA 11.12.2023 11:41

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı yarın başlıyor

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, yarın başlayacak.

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı yarın başlıyor

Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek organizasyona, Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Kenti ve Prens Abdullah el-Faysal stadyumları ev sahipliği yapacak.

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele edeceği organizasyonda, ilk tur açılış maçı yarın oynanacak. Bu müsabakada, Suudi Arabistan ekibi El-Ittihad, Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Auckland City'yi (Yeni Zelanda) TSİ 21.00'de Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda ağırlayacak.

Bu turu geçen taraf, ikinci turda Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan El-Ehli'nin (Mısır) rakibi olacak.

Organizasyonda, El-Ittihad, Auckland City ve El-Ehli'nin yanı sıra Manchester City (İngiltere), Fluminense (Brezilya), Urawa Red Diamonds (Japonya) ve Leon (Meksika) yer alıyor.

Turnuvaya yarı final aşamasından başlayacak takımlardan Fluminense, ilk maçına 18 Aralık Pazartesi; Manchester City ise 19 Aralık Salı günü çıkacak.

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