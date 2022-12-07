Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, gelecek yıl 3'ten 6'ya yükselecek.

Azerbaycan, Avusturya, Belçika, Katar, ABD ve Brezilya grand prix'lerinde hafta sonunun ilk günü sıralama turları, ikinci günü ise sprint yarışı düzenlenecek.

Sprint yarışlarında ilk 8'e giren pilotlar, 8'den 1'e kadar puan kazanıyor. Sürücüler, pazar günündeki yarışa, sprintte elde ettikleri dereceye göre yerleştirildikleri cepten başlıyor.