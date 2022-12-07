Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, yarın Fransa'nın Loiret kentinde başlayacak.

Erkekler kılıç kategorisindeki grand prixde Enver Yıldırım, Furkan Yaman, Ahmet Turgut Taflan, Kerem Çağlayan, Adem Doruk Küpeli, Nisanur Erbil, Iryna Shchukla ve Pınar Miray Şişik, piste çıkacak.

Fransa'nın Bouches-du-Rhone kentinde ise 10-11 Aralıkta 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası düzenlenecek.

Organizasyonda milli sporcular Kıvanç Kırtay, Halis Genç, Sabit Karatay Kılınç, Ekin Deniz Erol, Erin Yalçın, Ömer Dora Işık, İlker Erkin Şahan, Alara Atmaca, Elif Su Ay, Ada Arıkan, Azra Arıkan, Elvin Gülışık, Zeynep Tuana Arslan, Neziha Aslı Aksoy, Beril Turhanlar, Rüya Gökkan, Nisan Ezel Karaman, Bahar Deniz Acar ve Serra Gülin Gençoğlu, ay yıldızlı formayı giyecek.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda ise kadınlar flörede Türkiye'yi, İrem Karamete Baldini, Almıla Birçe Durukan, Firuze Ayşen Güneş, Nazlı Ceren Alioğlu, Lal Ertün ve Melike Taşdelen temsil edecek.