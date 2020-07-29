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2021 Fransa Bisiklet Turu'nun tarihleri değişti
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu, gelecek yıl 26 Haziran-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2021'de düzenlenecek turun tarihlerinin, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile çakışma yaşanmaması için değiştirildiğini duyurdu.
Daha önce 2-25 Temmuz 2021'de yapılacağı açıklanan turun 26 Haziran-18 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Bu seneki Fransa Bisiklet Turu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 29 Ağustos-20 Eylül tarihlerine ertelenmişti.
Etiketler: Fransa Bisiklet TuruSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:28
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