Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın Vranje kentinde düzenlenen organizasyonda mili takım, ilk maçında Romanya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-16, 25-6 ve 25-15'lik setler 3-0 mağlup etti.

Milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçını 8 Temmuz Cuma günü Kuzey Makedonya ile yapacak.