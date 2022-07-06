Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 22:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı galibiyetle başladı
17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın Vranje kentinde düzenlenen organizasyonda mili takım, ilk maçında Romanya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-16, 25-6 ve 25-15'lik setler 3-0 mağlup etti.
Milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçını 8 Temmuz Cuma günü Kuzey Makedonya ile yapacak.
Etiketler: Voleybol
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