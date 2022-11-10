Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
14. haftanın hakemleri belli oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlenen haftanın hakemleri şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan
12 Kasım Cumartesi:
14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor: Arda Kardeşler
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Kasım Pazar:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge
17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
Etiketler: Süper Lig
Son Haberler
- 15:55
- 15:55
- 15:51
- 15:52
- 15:50
Sıradaki Haber
4 isim ilk kez A Milli Takım'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz