İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya, davacı yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Mahmut Recevik'in avukatları ile davalı Galatasaray Kulubü'nün avukatları katıldı.

Feri müdahiller (yan) Metin Sinan Aslan, Metin Ünlü ve Gözde Büyükeroğlu'nun hazır bulunduğu duruşmada, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in de aralarında bulunduğu diğer feri müdahilleri ise avukatları temsil etti.

Bilirkişi raporu henüz hazır değil

Duruşmada bazı müdahil avukatlarının, "mahkeme hakiminin davadan çekilmesi" talebini içerir beyanlarla ilgili dilekçelerini mahkemeye sundukları belirtilirken, dosyanın gönderildiği bilirkişilerin de henüz rapor hazırlamadıkları ifade edildi.

Beyanları alınan davalı ve davalı feri müdahil avukatları, bilirkişi raporunun beklenilmesini talep etti.

Davacı kulüp avukatları ise dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenilmesini ve tedbir konulmasına ilişkin daha önceki taleplerinin değerlendirilmesini istedi.

Söz alan müdahillerden Metin Sinan Aslan, daha önceki dilekçelerinde belirttikleri gibi mahkemenin delil toplama yöntemine itiraz ettiklerine kaydederek, "Mahkeme bizim bilirkişi heyetinin oluşumuna ve bilirkişi incelemesinin yöntemine ilişkin itirazımızı sunmamıza izin vermemiştir ve bizim feri müdahil olarak bu yargılamada bulunmamızın temel nedeni olan ses kayıtlarının incelenmesi noktasında hiçbir inceleme yaptırmamıştır. Bu nedenle daha önce verilen tedbir kararlarının temel gerekçesini irdeleyebilme imkanı kalmamıştır." dedi.

Mahkemenin çekilmesi talebi

Mahkeme hakiminin tarafsız yargılama yaptığına ilişkin kuşku duyduklarını ve ilk itirazlarıyla ilgili ısrarla bir karar verilmediğini öne süren Aslan, "Mahkeme 6 aydır tedbire ilişkin itirazları karara bağlamamıştır. Üstelik istinaf dairesinin 5 dosyayı geçtiğimiz ekim ayında itirazlar değerlendirmediği gerekçesiyle mahkemenize iade etmesine rağmen yine karar verilmemiştir. Olumlu veya olumsuz bir karar verilmesini ve mahkemenin çekilmesini talep ederiz." diye konuştu.

Diğer müdahil avukatları da aynı talepleri dile getirdi.

Davalı Galatasaray Kulübü avukatı Petek Akyüz Arslan, 6 yıldır kulübün başhukuk müşaviri olduğunu ve bu davayla ilgili hazırladıkları dilekçeleri hiçbir şekilde kimsenin onayına sunmadıklarını belirterek, "Vekil olarak görevimizi gereğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda hakkımızda sunulan iddiaları kabul etmiyoruz. Bu dosyada tanık olarak bildireceğimiz isimler zaten feri müdahil olarak yanımızda davaya katılmışlardır. Bu nedenle ilave tanık ismi bildirilmemiştir." ifadesini kullandı.

"Feri müdahiller hakimin çekilmesini talep edemez"

Davacıların avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, tarafların ve feri müdahillerin incelenmesini istedikleri video kayıtlarına ilişkin İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan bir dava olduğuna ve bu mahkemede bilirkişi incelemesi yapılarak iddiaların değerlendirildiğine dikkati çekerek, bu davanın konusunun ses kayıtları değil, yönetim kurulu üyelerinin idari yönden ibra edilmemesine ilişkin olduğunu vurguladı.

İbra edilmeme eyleminin hukuki temelinin olmadığı, idari ibrasızlık diye bir kavramın hukukta yer almadığının Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı ile tespit edildiğini ve hukuki bir sorunla ilgili tanık dinletilmesinin yetersiz olacağını savunan Kırbıyık, feri müdahillerin aslın talebi olmadan hakimin çekilmesini talep edemeyeceğini dile getirdi.

Avukat Kırbıyık, "Çelişkili iddiaların aksine, yönetim kurulu ve yönetim kurulunu oluşturan üyeler birbirlerinden ayrı statüdedir. Bu sebeple davalı yanında feri müdahale talebinde bulunan feri müdahillerin itirazlarının reddi gerekmektedir." dedi.

"Hakimin çekilmesi" talebi değerlendirilecek

Bir kısım feri müdahillerin avukatı Zekeriya Güngör, davalılar yanında feri müdahil olanların hem davacı hem de davalılara zarar verdiğini öne sürerek, diğer mahkemede açılan dava konusu ses kayıtlarının bu davada tartışılmaması gerektiğini söyledi. Feri müdahillikle ilgili davacı tarafın da itiraz ettiğini belirten Güngör, mahkemenin "feri müdahillik kabul" kararından rücu etmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyası dosya ve raporun bilirkişiden dönüşünün beklenilmesine karar verdi.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 36. maddesi uyarınca taraflardan birinin hakimi reddedebileceği hükmünün gözetileceğini belirten mahkeme, mahkeme hakiminin kanaatiyle hakimin reddine ilişkin sürecin tamamlanması için "çekilme" talebinin yazı işleri müdürlüğüne gönderilmesine yönelik de hüküm kurdu.

Mahkeme duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

Süreç

Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart 2019'daki Mali Genel Kurulu'nda, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi krize yol açmıştı.

Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla seçim zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı.

Galatasaray Kulübü'nün avukatları da tedbir kararının kaldırılması talebiyle itirazda bulunmuştu, bu itirazlar reddedilmişti. Bazı divan kurulu üyeleri de televizyonlarda yayınlanan görüntüler nedeniyle itham altında kaldıklarını belirterek, feri müdahillik talebinde bulunmuştu.

Davaya bakan İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Kasım 2019 tarihli duruşmada Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in de davacı feri müdahil olarak katılmasına ve dosyanın rapor alınması için bilirkişiye gönderilmesine hükmetmişti.