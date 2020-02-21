Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni (TOHM) ziyaret ederek, milli yüzücülerin antrenman yaptığı olimpik havuzda sporcuların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kasapoğlu, olimpiyatlara kota alan yüzücüler Merve Tuncel ve Beril Böcekler ile sohbet etti.

[Fotoğraf: AA]

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na takım halinde kota alma hakkı elde eden Kadın Golbol Milli Takımı'nın antrenmanını da takip eden Bakan Kasapoğlu, sporcuların daveti üzerine sahaya çıkarak millilerle golbol oynadı.

[Fotoğraf: AA]

Atıcılık, halter ve eskrim dallarında olimpiyatlara hazırlanan sporcularla da bir araya gelen Kasapoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Kasapoğlu, daha sonra merkezden ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]