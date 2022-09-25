Sakarya'daki okulunda açılan kurs sayesinde 9 yaşında judo ile tanışan Ezgi Topçu, aldığı eğitim sayesinde gelişme kaydederek Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde müsabakalara katılmaya başladı.

Erenler ilçesi Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'ndeki judo salonunda yoğun şekilde çalışarak kısa sürede Türkiye birincisi olan Ezgi, milli takıma seçildi.

Antrenörü Mehmet Şen gözetiminde Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanan Ezgi, 40 kiloda altın madalya kazanmanın gururunu yaşadı.

Bir yıl daha yıldızlarda yarıştıktan sonra ümitler kategorisinde mücadele edecek milli sporcu, hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına hız verdi.

[Fotoğraf: AA]

"Azimle çalışarak ilerledim"

Ezgi Topçu, okulu ve sporu birlikte götürdüğünü, azimle çalışarak ilerlediğini belirtti.

"Türkiye ve Balkan birincisi oldum. Her gün antrenman olmasa da koşu ve kondisyon antrenmanları yapıyorum. Mahallemizde judo salonu olması bizim için kolaylık oluyor."

Ezgi, Balkan Şampiyonası'na ailesi ve arkadaşları sayesinde motivasyonu yüksek şekilde katıldığını dile getirdi.

Ezgi, şampiyona öncesinde çok fazla heyecan ve stres yaşadığını anlattı.

"Maçlara çıkınca rahatladım. Kendi kategorimde 20 sporcu arasında birinci oldum. Çok mutlu oldum; antrenörlerim, arkadaşlarım ve ailem de mutlu oldu. Amacım, Avrupa, dünya ve olimpiyat şeklinde ilerlemek. Önümüzdeki Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almayı hedefliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Mehmet Şen: Hedeflere bir bir ulaşmak için mücadele edeceğiz

Judo antrenörü Mehmet Şen de yetenekli sporcuları keşfederek vatana ve millete hayırlı sporcular yetiştirmek için mücadele ettiklerini belirtti.

Şen, Ezgi'nin, ileride Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında derece yapabilecek bir sporcu olduğuna işaret etti.

"İnşallah çalışmalarımıza tam sürat devam edip hedeflere bir bir ulaşmak için mücadele edeceğiz. Yıldızlar kategorisindeki en büyük şampiyona, Balkan Şampiyonası. O kategoride şampiyonluk Ezgi'de. Ümitlere bir yıl daha var. Yıldız olarak bir yıl daha yarışacak. Ümitlerde de hedeflerimiz Avrupa, dünya ve olimpiyat olarak devam edecek."