Spor
AA 06.09.2025 13:45

"12 Dev Adam" Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

"12 Dev Adam" Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Milliler, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle 9 Eylül Salı günü karşılaşacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan İsveç, üst üste bulduğu sayılarla 2. dakikada 6-0'lık seri yakaladı. Cedi Osman ile skor üretmesine rağmen savunmada istediklerini yapamayan A Milli Takım, karşısında yüksek yüzdeyle oynamayı sürdüren İsveç, ilk periyodu 23-20 önde tamamladı.

 

İkinci çeyrekte toparlanan ay-yıldızlı ekip karşısında topu çok iyi çeviren ve doğru atışlar bulan İsveç, soyunma odasına 42-37 üstün girdi.

Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren Türkiye, skor bulmakta zorlanan İsveç karşısında Ercan Osmani'nin 25. dakikada kaydettiği basketle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 46-44. Organize hücumlarla sayı üretmeye devam eden ve oyun üstünlüğünü eline geçiren A Milli Takım, 29. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 61-50. Milliler, ilk 6 dakika 21 saniyesinde İsveç'in sadece 2 sayı atmasına izin verdiği çeyreği, 63-55 önde tamamladı.

Dördüncü ve son çeyrekte İsveç, pota altından bulduğu basketlerle toparlandı. İsveç, Hakanson'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle 34. dakikada beraberliği yakaladı: 69-69. Müsabakanın kalan bölümü büyük heyecana sahne oldu. Karşılıklı basketlerin kaydedildiği bu bölümü daha iyi oynayan, Cedi Osman ve Alperen Şengün ile kritik sayılar bulan Türkiye, mücadeleyi 85-79 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Müsabakada ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24 sayı, 16 ribaunt, Cedi Osman 17 sayı ve Ercan Osmani ise 14 sayı, 9 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı.

İsveç'te Hakanson'un 16, Larsson ve Gaddefors 15'er sayı attı.

 

"Gururlan Türkiye"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan tebrik mesajı yayımladı. Bakan Aşkın Bak, 12 Dev Adam için yayımladığı mesajında da "Gururlan Türkiye" ifadesini kullandı.
 

