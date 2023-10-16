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Spor
AA 16.10.2023 21:44

100. Yıl Rallisi Bolu'da yapılacak

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. ayağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılına özel "100. Yıl Rallisi" adıyla Bolu'da düzenlenecek.

100. Yıl Rallisi Bolu'da yapılacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 100. Yıl Rallisi, 27-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Rallide, 27 Ekim Cuma günü 09.00-13.00 saatleri arasındaki deneme sürüşü gerçekleştirilecek. Rallinin start seremonisi ise aynı gün akşamı saat 18.00'de Bolu Valiliği önünde yapılacak. 28 Ekim Cumartesi 5 etabın geçileceği yarışa katılanlar, 29 Ekim Pazar günü de 4 etapta mücadele edecek.

Öte yandan ralli haricinde Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından da 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 2. ayağı organize edilecek.

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