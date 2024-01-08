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Sıradışı
AA 08.01.2024 22:08

İspanya'da sokakta kumrulara yem atan kadına 1500 euro ceza kesildi

İspanya'nın Kanarya Adaları grubundan Tenerife'de belediye, sokakta kumruları besleyen bir kadına 1500 euro para cezası verdi.

İspanya'da sokakta kumrulara yem atan kadına 1500 euro ceza kesildi
[Temsili fotoğraf: AA]

Tenerife Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada, "birden fazla kez sokaktaki kumru kuşlarına yem atarak belediye yönetmeliğini ihlal ettiği gerekçesiyle" bölgede yaşayan bir kadına 1500 euro para cezası verildiğini duyurdu.

Halk sağlığı sorunları yaratabileceği için kamuya açık alanlarda hayvan besleyen kişilere yaptırım uygulamaya devam edileceği belirtilen açıklamada, belediyenin şehir yöneticisi olarak sorumluluğunu yerine getirdiği vurgulandı.

Tenerife'de, hayvanların korunmasını ve sahiplendirilmesini düzenleyen belediye yönetmeliği, kamuya açık alanlarda bulunan herhangi bir hayvana, idari izin olmadan yem veya yiyecek verilmesini yasaklıyor.

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