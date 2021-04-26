ABD’nin Oklahoma eyaletinde bir filmin VHS kasetini kiralayan ve iade etmeyi unutan Caron McBride, 21 yıl aradan sonra ehliyetini yenilemek istediği sırada, hakkında arama kararı olduğunu öğrendi.

McBride, “Cleveland Bölge Savcılığı’ndan arandığımda hakkımda arama kararı olduğunu öğrendim. Kalp krizi geçiriyordum” dedi.

"Kasetçi artık hizmet vermiyor"

ABD medyası, kasetin kiralandığı işletmenin uzun yıllar önce kapandığını ancak Cleveland Bölge Savcılığı’nın isterse dava açabileceğini duyurdu. McBride ise bir kaset için kimseyi dolandırmak istemediğini, suçsuz olduğunu dile getirdi.

Caron McBride, söz konusu kasetin, o yıllarda birlikte olduğu kişi tarafından kiralanmış olabileceğini söyledi.