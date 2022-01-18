Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yerli tabanca METE'nin güvenlik güçlerine teslimatları sürüyor
Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında Sarsılmaz ve Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen METE tabancalarının güvenlik güçlerine teslimatları devam ediyor.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda güvenlik güçlerine çok sayıda METE tabancalarından teslim ettiklerini açıkladı.
Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında Sarsılmaz ve Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen METE tabancalarında teslimatlarımız devam ediyor.
Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik. Hayırlı olsun."
Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında Sarsılmaz ve Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen #METE tabancalarında teslimatlarımız devam ediyor.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) January 18, 2022
Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/TB5vIxso7N
Etiketler: İsmail Demir Savunma Sanayii Yerli Üretim
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