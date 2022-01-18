Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda güvenlik güçlerine çok sayıda METE tabancalarından teslim ettiklerini açıkladı.

Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında Sarsılmaz ve Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen METE tabancalarında teslimatlarımız devam ediyor.

Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik. Hayırlı olsun."