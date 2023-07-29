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Savunma
AA 29.07.2023 17:35

Yerli motorlu ilk zırhlı araçlar teslimata hazırlanıyor

BMC, yıl sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerli motorlu zırhlı araç teslimatına başlayacak.

Yerli motorlu ilk zırhlı araçlar teslimata hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Türk savunma sanayisinin kara aracı üreticilerinden BMC, geliştirdiği ve ürettiği platformları, araçlara ilişkin güncel gelişmeleri 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) sergiledi.

Fuarda, Çok Amaçlı Zırhlı Araç VURAN 4x4, BMC Power tarafından üretilen 400 beygir gücündeki TUNA motoruyla yerini aldı.

BMC Savunma Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Altınhan, VURAN'ın 2019'dan beri TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının hizmetinde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Seri üretim aşamasına geçmiş bulunmaktayız"

Altınhan, fuarda VURAN'ı yerli motorla sergilediklerini ifade ederek, "Yerli motor test ve kalifikasyon faaliyetleri tamamlanmak üzere. Uzun süredir üzerinde çalışıyoruz. Kendi iç testlerimizi tamamlamıştık. Şu anki testleri heyetlerimizle gerçekleştiriyoruz. Seri üretim aşamasına geçmiş bulunmaktayız." dedi.

BMC Power'ın, test tezgahında kendi testlerini tamamladıktan sonra prototip motorları üretip BMC'ye teslim ettiğini anlatan Altınhan, bu motorlarla birkaç araç üzerinde yol testlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Altınhan, "Bu testleri tamamladıktan sonra en son heyetlerimizle test ve kalifikasyon muayenelerine devam ettik. Neredeyse tamamlanmak üzere. Tamamlandıktan sonra seri üretim faaliyetlerini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bu yıl sonunda ciddi oranda yerli motorlu araç teslimatını gerçekleştireceğiz"

Mehmet Altınhan, yerli motorlu VURAN teslimatının ne zaman başlayacağına ilişkin soruya, "İlk etapta 2019'da VURAN aracını ithal motorla ürettik. Yüzlerce araç envanterde hizmetini görmekte. Sözleşme gereği son parti teslimatlarının yerli motorla olması gerekiyordu. Bu şekilde bu faaliyetleri yürütüyoruz. Bu yıl sonunda ciddi oranda yerli motorlu araç teslimatını gerçekleştireceğiz." yanıtını verdi.

Altınhan, VURAN'ı bu yıl bir ülkeye daha ihraç edeceklerini, birçok ülkenin envanterinde de bu araçların kullanıldığını kaydetti.

VURAN'ın yurt içinde ve dışında yoğun şekilde kullanıldığına işaret eden Altınhan, "VURAN aracına TUNA motorunu entegre ederek çok önemli bir hale getirdik. İthal muadiliyle kıyasladığımızda gerek tork, gerek güç kapasitesi çok daha iyi durumda." ifadelerini kullandı.

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