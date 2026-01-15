Puslu 0.4ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 15.01.2026 09:55

Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,9 milyar lira yardımı hesaplara yatırmaya başladık" bilgisini verdi.

Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu vurgulayarak, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti;

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 517 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle birlikte 2025 yılında toplam 67,7 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı’nın 13 bin 878 liraya yükseldiğini belirterek, artışlı ödemelerin şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar
