IDEF 2023'te yerli imkanlarla üretilen söndürme kiti de sergileniyor

Sıcakların etkili olmasıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de orman yangınlarıyla mücadeleye başladı.

Yangınlarda rezerv güç olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte, jandarma, Orman Genel Müdürlüğü ve Emniyet de Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün ürettiği yangın söndürme kitini aktif olarak kullanıyor.

Yüzde 100 yerli yangın söndürme kiti

Uluslarası Savunma Fuarı IDEF 2023'te sergilenen ve yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen yangın söndürme kiti 3 farklı helikopterde kullanılmak üzere 3 farklı kapasitede üretiliyor.

En küçük kapasiteli olan 1,5 ton, en büyüğü ise 7,5 ton su taşıyabiliyor.

Yangın söndürme kitinde; halat seti, güç kutusu, kontrol mekanizması ve denizden kurtarma teçhizatı da bulunuyor.

Kit, herhangi bir olumsuz durumda denize düşse bile kolayca bulunabiliyor.

Kamera: Hakan Demir