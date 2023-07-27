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Bilim Teknoloji
TRT Haber-AA 27.07.2023 23:14

IDEF 2023'te yerli imkanlarla üretilen söndürme kiti de sergileniyor

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürünler sergileniyor. O ürünlerden biri de 7,5 tona kadar su taşıma kapasitesine sahip yangın söndürme kiti. TRT Haber ekibi, yüzde 100 yerli olarak üretilen o kiti görüntüledi.

Merve Güneş
Merve Güneş

Sıcakların etkili olmasıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de orman yangınlarıyla mücadeleye başladı.

Yangınlarda rezerv güç olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte, jandarma, Orman Genel Müdürlüğü ve Emniyet de Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün ürettiği yangın söndürme kitini aktif olarak kullanıyor.

Yüzde 100 yerli yangın söndürme kiti

Uluslarası Savunma Fuarı IDEF 2023'te sergilenen ve yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen yangın söndürme kiti 3 farklı helikopterde kullanılmak üzere 3 farklı kapasitede üretiliyor.

En küçük kapasiteli olan 1,5 ton, en büyüğü ise 7,5 ton su taşıyabiliyor.

Yangın söndürme kitinde; halat seti, güç kutusu, kontrol mekanizması ve denizden kurtarma teçhizatı da bulunuyor.

Kit, herhangi bir olumsuz durumda denize düşse bile kolayca bulunabiliyor.

Kamera: Hakan Demir

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IDEF 2023'te yerli imkanlarla üretilen söndürme kiti de sergileniyor
IDEF 2023'te yerli imkanlarla üretilen söndürme kiti de sergileniyor
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