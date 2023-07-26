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Gündem
TRT Haber 26.07.2023 22:24

Selçuk Bayraktar: Dünyada Türk savunma sanayii artık büyük bir marka

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul'daki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti. Yerli ve milli markalarımızın yer aldığı stantları gezen Bayraktar, savunma sanayinin dünyada artık bir marka olduğunu söyledi.

Selçuk Bayraktar: Dünyada Türk savunma sanayii artık büyük bir marka

Stantları gezdi, yerli ve milli teknolojileri tek tek inceledi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kısa adı IDEF olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Ülkemiz de artık en iddialı savunma sanayii ülkelerinden biri"

Türk savunma sanayiinin dünyada bir marka olduğunu vurgulayan Bayraktar TRT Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışından ciddi bir rağbet olduğunu görüyoruz. Tabii ülkemizin milli savunma sanayinde eserlerini bir arada görmek bizi hep mutlu ediyor bunu Teknofest'te de yaşıyoruz. Teknolojinin diğer alanları da sergileniyor. Ama burası da adeta bir lokomotif gibi. Ülkemiz de artık en iddialı savunma sanayii ülkelerinden biri, bu da bizi büyük mutluluk veriyor."

 

"Dünyada Türk savunma sanayii artık büyük bir marka"

Bayraktar, milli tekonolojilerin ihracatındaki artışa dikkati çekti.

"Dünyada Türk savunma sanayii artık büyük bir marka. Çok büyük bir rağbet gördüğünü görüyoruz. Bayraktar TB2 dünyanın en fazla ülkeye ihraç edilmiş SİHA'sı oldu. Baykar'ın örneğine bakacak olursak bütün gelirlerinin son yıllarda yüzde 99'undan fazlasının ihracattan geldiğini görüyoruz. Tabii bu ihracattan gelen gelirleri Baykar da Türk savunma sanayii de daha yenisini daha iyisini geliştirmek için kullanıyor. Teknolojik gelişmeler ve buluşlar önceliğimiz olacak."

Bayraktar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teknofeste bu yıl 1 milyondan fazla öğrenci başvurdu. Tenofeste sadece yüksek teknoloji geliştirme tutkusu bizleri çok mutlu ediyor. Baykar'ın da teknoloji listesine bu yıl 500 taban puanla giren öğrenciler var. Büyük bir rağbet olduğunu görüyoruz. Bütün dünyada savunma sanayiindeki yüksek teknoloji buluşlar, gelişmeler ne zaman sivil alana yayılmış orda çok daha büyük bir etkisi olmuş. Ülkemizin tam bağımsız yarınları için ben bunu çok değerli görüyorum bütün bu çalışmaları, yayma gayretlerini. İnşallah bir sonraki hedefimiz bu olacak."

Bayraktar, fuara gösterilen uluslararası ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Selçuk Bayraktar: Dünyada Türk savunma sanayii artık büyük bir marka

Roketsan standına da uğrayan Bayraktar’a Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit eşlik etti ve hediye verdi.

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İstanbul Selçuk Bayraktar Savunma Sanayii
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