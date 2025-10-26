Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
Savunma
TRT Haber 26.10.2025 15:36

Yerli füze TAYFUN'dan hedefe tam isabet

Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füze TAYFUN, belirlenen hedef koordinatı tam isabetle vurdu.

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzun menziliyle caydırıcılığımızın güçlü teminatı TAYFUN. Hassas vuruş kabiliyeti ve üstün performansıyla TAYFUN, gerçekleştirilen kafile kabul atışında belirlenen hedef koordinatı tam isabetle vurdu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistemlerle, Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü ve caydırıcılığını daha da artırmaya devam edeceğiz" denildi.

Yerli füze TAYFUN'dan hedefe tam isabet

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stratejik caydırıcılığımızın vurucu gücü TAYFUN. TAYFUN füzelerimiz ile Silahlı Kuvvetlerimizin stratejik stoklarını hızla artırmaya devam ediyoruz" dedi.

ROKETSAN Tayfun
