IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı ile NAVDEX Deniz Savunma ve Deniz Güvenliği Etkinliği eş zamanlı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlendi.

Güç ve aktarma sistemlerinde Türkiye'nin dışa bağımlılığını asgari seviyeye düşürmek amacıyla faaliyet gösteren BMC Power, seri üretimine başladığı ve geliştirmeyi sürdürdüğü motorlar ile bunların bakım ve onarımına yönelik yeni teknolojileri fuarda tanıttı.

BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval, şirket olarak ilk kez bir yurt dışı fuarda yer aldıklarını söyledi.

Fuarda 400 beygir Tuna ve 600 beygir Azra motorlarının modellerini sergilediklerini ifade eden Kaval, "Tuna motorunun seri üretimi başladı ve ilk 20 motor teslim edildi. Sayı 90'a tamamlanacak. Mayıs ayı sonuna kadar tüm teslimatları tamamlamayı öngörüyoruz. 400 beygirlik motorlar BMC üretimi Vuran araçlarında kullanılacak. Kirpi araçları için de tasarım çalışmalarımız sürüyor, yıl sonunda motorları 'Kirpi'lerde görmeyi öngörüyoruz" dedi.

''Bakım ve onarımının en verimli şekilde yapılmasını sağlamayı öngörüyoruz''

Azra motorunu ise tank taşıyıcı araçlarda kullanmayı planladıklarını ve bu yönde hazırlık yaptıklarını belirten Kaval, ürünleri sahaya çıkmaya başladığı için satış sonrasına yönelik olarak kullanıcı eğitimi, bakım ve onarım eğitimlerinin gündeme geldiğini anlattı.

Kaval, tüm bu süreçlerde birtakım yeni teknolojileri kullanarak eğitimlerini daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarına işaret ederek, "Eğitim alan personel motorun başına gidip artırılmış gerçeklik gözlüğünü taktığında motoru tüm parçalarına ayırarak, toplayarak, parçaların tek tek detaylarına inerek bir bakım-onarım personelinin, motorun bakımında gerçekleştirebileceği ne varsa, ne yapması gerekiyorsa bunu artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinden yapmasını amaçlıyoruz. Bu eğitim sayesinde de sahada motorların bakım ve onarımının en verimli şekilde yapılmasını sağlamayı öngörüyoruz" diye konuştu.

Teslimatların başlamasıyla ayrıca bir entegre lojistik ekibi kurdukları bilgisini veren Kaval, bir yandan parça katalogları, kullanıcı kitapları hazırlanırken bir yandan da bakım-onarım personeli için artırılmış gözlüklerinin kullanıldığı bir eğitim konsepti hazırladıklarını belirtti.

Kaval, artırılmış gerçeklik teknolojilerine dayalı bakım-onarım eğitim çözümünü ilk aşamada Azra motoru için geliştirdiklerini, buna önce Tuna, sonrasında Utku ve Batu motor güç gruplarını ekleyeceklerini dile getirdi.

İlk seferde doğru onarım

Bakım operasyonlarının basılı kaynaklardan öğrenilmesi hem zor hem de yoğun emek isteyen bir süreç gerektiriyor. Genelde bakım operasyonları, temel eğitimi aldıktan sonra sahada yetişmiş deneyimli bir ustanın yanında deneyim kazanma yöntemiyle öğrenilmeye çalışılıyor.

Bu süreç, hem yetişecek kişinin hem de deneyimli personelin operasyonel verimliliğini düşürüyor, iş kazalarına veya operasyonların uzamasına sebep oluyor. Türkiye'de yetişmiş ara eleman konusunda yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında, teknik personelin gerçekçi bir sanal ortamda eğitim alması ihtiyacı daha da artıyor.

BİTES tarafından geliştirilen Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Bakım Destek Sistemi, bakım elemanlarının kabiliyet ve farkındalığını en yüksek seviyede tutarak onarımın ilk seferde ve doğru şekilde yapılmasına katkı sağlıyor.

Şirketin yakın zamanda farklı örneklerle güvenlik güçlerinin kullanımına sunduğu bu sistem sayesinde arızaların tespiti ve giderilmesinde teknik ve operasyonel zorluklar artırılmış gerçeklikle aşılıyor.

Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle gerçeğe en yakın şekilde çok sayıda eğitim gerçekleştirebilen bakım personeli, artırılmış gerçeklik gözlüğüyle bakım yapacağı platforma odaklanarak yönlendirmeler alacak. Bu yönlendirmeler holografik olarak oluşturulmuş içeriklerden (yazılı metinler, çizimler, 3B parça modelleri ve benzeri) oluşacak. Bu sayede gerçekleştirilecek bakım/montaj senaryosu ile ilgili talimatları görevli personel yalnızca izleyerek gerçek zamanlı olarak adım adım uygulayabilecek, farklı açılardan donanım ve parçalarını 3 boyutlu olarak görüntüleyebilecek.

Motorlar her zaman yüksek performansla hazır olacak

Yönlendirmeler, güvenlik adımları ve hatırlatıcılar da dahil gerekli tüm işlemlerin doğru sırasıyla yapılmasını kapsayacak.

Artırılmış gerçeklik, bakım-onarım faaliyetlerinin daha optimize, hatasız, maliyet etkin ve hızlı yapılmasını sağlamanın yanında, bakım personelinin iş performansını da artıracak.

Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Sanal Bakım Sistemi ile BMC Power tarafından geliştirilen motorların her zaman yüksek performansla göreve hazır tutulması sağlanacak.