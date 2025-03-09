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Savunma
TRT Haber 09.03.2025 14:45

Yapay zeka destekli TB2T performans testini başarıyla geçti

Yapay zeka ve turbo motorla güçlendirilmiş Bayraktar TB2T test uçuşlarına devam ediyor. Yerli ve milli SİHA, yeni performans testini başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB2 güçlenerek yeniden doğdu. Üstün irtifa, yüksek hız ve gelişmiş yapay zeka kullanan Bayraktar TB2T test uçuşlarında göz doldurdu.

Türkiye’nin ilk milli SİHA’sı Bayraktar TB2T, yenilenen versiyonuyla göklerde.

TB2T'ye turbo motor ve gelişmiş yapay zeka eklendi. Yeni versiyon Bayraktar TB2T, 3'üncü performans testini de başarıyla tamamladı. Test uçuşunda 25 bin 500 fit irtifaya çıktı.

Bayraktar TB2 SİHA’lar, 2014’te envantere girdi. Yüzde 93 yerlilik oranıyla üretildi. Dünyanın dört bir tarafında görev yapıyor. Aralık 2024’te 1 milyon saatlik uçuş süresini başarıyla geride bıraktı.

Bayraktar TB2 SİHA’lar Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yanı sıra orman yangınları ile mücadele amacıyla Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde de görev yapıyor.

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Baykar Savunma Sanayii SİHA Yerli ve Milli Teknolojiler
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Yapay zeka destekli TB2T performans testini başarıyla geçti
Yapay zeka destekli TB2T performans testini başarıyla geçti
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