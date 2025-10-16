Türkiye keskin nişancı yarışmasında ilk üçte yer aldı

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yarışma Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda 6-13 Ekim'de gerçekleştirildi.

Uzmanlık alanı olan keskin nişancılığın önemini vurgulamak, mesleki kültür oluşturmak, keskin nişancıların moral, motivasyon ve kendine güvenlerini artırmak, uzman personel arasında terörle mücadele harekatı kapsamında tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen yarışmaya, Türkiye'den 13, dost ve müttefik 20 ülkeden 35 unsur katıldı.

Toplam 48 unsurun ve 96 kişinin katıldığı yarışma, 5 hakem ile 26 yerli gözlemci tarafından takip edildi.

Yarışma kapsamında ayrıca farklı kalibre silahlara sahip unsurlar arasında "Farklı Kalibre Keskin Nişancı Yarışması" da yapıldı.

Helikopterden yerde bulunan hedefe tam isabet

Çelik Kanatlar gösterisi, atış gösterileri ve paraşüt atlayışının gerçekleştirildiği Seçkin Gözlemci Günü'nde ise Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) adına yarışan keskin nişancı, 350 metrede helikopterden yerde bulunan hedefi tam isabetle vurdu.

Yarışma sonucunda Türkiye'den Özel Kuvvetler Komutanlığı 2. Unsur'u birinci, 1. Unsur'u ikinci, Jandarma Genel Komutanlığı 1. Unsur'u ise üçüncü oldu.

Kapanış töreni Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, başarı elde eden personellere ödül verildi.