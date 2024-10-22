Türk savunma sanayiinin ileri teknolojileri 'SAHA'da

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle düzenlenen fuar, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 22-26 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

120’den fazla ülkeden 1478 firmanın katıldığı fuarda, Türk savunma sanayisi firmaları geliştirdiği son teknolojileri sergiliyor.

Bayraktar İHA ailesinin tüm üyeleri fuarda sergileniyor

Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör, yaptığı açıklamada, SAHA EXPO’ya düzenlendiği ilk yıldan bu yana katıldıklarını belirterek, “Bayraktar İHA ailesinin bütün üyelerini bu fuarda görmek mümkün.” dedi.

Stantlarında Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın da yer aldığını anlatan Akgüngör, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Stant alanının dışında Bayraktar TB2 ve TB3 ile Bayraktar AKINCI’yı görmek mümkün olacak. Diğer ürün ailemizin üyeleri de stantta yer alıyor. Bunların arasında mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 1 ve 2, elektrooptik görüntüleme ve hedefleme sistemleri de bulunuyor. İleri seviye avoyonikler ve elektronik haberleşme sistemlerini de bu fuarda ilk kez sergileyeceğiz.”

Roketsan yeni teknolojilerini tanıtacak

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ise SAHA EXPO’da 20’ye yakın ürünlerini sergilediklerine dikkati çekerek, karadan havaya, havadan denize, denizden uzaya birçok ürünün tanıtıldığını söyledi.

Yeni tanıtımını yapacakları 3 ürün bulunduğunu vurgulayan Yiğit, bunların Roketsan Pusu, LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS olduğunu ifade etti.

Yiğit, SAHA EXPO’ya her geçen yıl daha büyük bir ürün portföyüyle katıldıklarını dile getirerek, "SAHA EXPO'da olmaktan memnunuz. Ülkemizin gücüne güç katıyoruz. Stant dışındaki alanda da ürünlerimiz var. Orada da büyük araçlar üzerindeki ürünleri sergiliyoruz. Bizim için SAHA EXPO’da olmanın en büyük faydası tedarikçi alt yüklenici firmalarla doğrudan temas sağlamak. Böylelikle ekosistemimizi çok daha güçlendirmiş olacağız." diye konuştu.

ASELSAN 10 yeni ürününü ziyaretçilerle buluşturacak

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Türkiye’nin son dönemde yaptığı savunma alanındaki atılımlarını ihracatla ve uluslararası işbirlikleriyle taçlandırmaya çalıştığını ifade ederek, ASELSAN’ın bu yolculuğun tam merkezinde yer alan bir şirket olduğunu aktardı.

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen denizaltıdan gemiye, kara aracından tanka, İHA’dan uçağa ve uydulara kadar bütün platformlarda ASELSAN’ın bir elektronik sisteminin yer aldığını anlatan Akyol, şunları kaydetti:

"Son teknoloji ürünlerle sektörün merkezinde bütün platformlara hizmet eden bir şirketiz. Büyük şirketler büyük projelerle KOBİ’leri de yukarı taşıyorlar. SAHA EXPO’da yer alan firmalarla yoğun çalışıyoruz. İlk 9 ayda KOBİ’lere 1,6 milyar dolarlık sipariş vermiş durumdayız. ASELSAN büyüdükçe o oranda küçük şirketlere çok ciddi katkı sağlıyor. SAHA EXPO’da 3 alanda 10 yeni ürünü kamuoyuyla buluşturacağız. Dron saldırılarına karşı anti-drone sistemleri çerçevesinde bugün 4 yeni ürünün lansmanını yapacağız. Yarın da İHA’lar için elektronik harp podları ve hava araçları için son teknoloji ağ tabanlı haberleşme sistemlerini ilk defa bu fuarda dünyayla buluşturacağız. ASELSAN, yaklaşık 1 milyar dolarlık gerek yurt içi gerek yurt dışı yeni sözleşmelere imza atacak."

HAVELSAN otonom araçlardan kent güvenlik yönetim sistemlerine birçok ürününü sergiliyor

HAVELSAN da dijital birlik teknolojisinde geldiği son noktayı ilk kez SAHA EXPO 24'te uygulamalı olarak gösterecek. Sergilenen dijital askeri ürün ailesi Cengaver, karma gerçeklik ürün ailesi Asger, C4I ürün ailesi Doob ve ara katman yazılımı Octopus ile dijital birlikler daha da güçlenecek.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, SAHA EXPO’da simülasyon, otonom, komuta kontrol, kent güvenlik yönetim sistemleri, insansız otonom araçlar ve bunların arasındaki sürü teknolojisine dair birçok ürünü sergilediklerini söyledi.

Türkiye’nin savunma sanayisinin ne kadar büyüdüğünün SAHA EXPO’da görülebileceğini vurgulayan Nacar, fuarda birçok firmayla görüşmeleri olduğunu ve sözleşmeler imzalayacaklarını dile getirdi.

SAHA EXPO, 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak

SAHA EXPO'ya, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyetin katılımı bekleniyor.

Fuarda, "Savunma ve Güvenlik Alanında Derin Teknoloji Devrimine Liderlik", "Uzay Ekosisteminin Gelişimi ve Uluslararası İş Birliği Fırsatları", "Savunmada Gelişen Teknolojiler: Yapay Zeka ve Otonomi", "Savunma Sanayiinde Milli Teknoloji Hamlesi: Türkiye Modeli", "Siber Savaş ve Gelecekteki Çatışma Senaryoları: Bilinmeyene Hazırlanmak" ve "Savunma Sanayiinde Girişimcilik: Riskler ve Fırsatlar"ın da aralarında bulunduğu birçok başlık altında panel düzenlenecek.

Fuar kapsamında sözleşmeler ve işbirliği anlaşmaları imzalanacak, B2B görüşmeleri, FPV dron yarışmaları ve sunumlar gerçekleştirilecek.

SAHA EXPO'yu 22-24 Ekim tarihlerinde uluslararası düzeyde ve Türkiye'den profesyoneller ziyaret edebilecek. Fuar 25-26 Ekim'de ise halka açık olacak.