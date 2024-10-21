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HABER GİRİŞ
21.10.2024 18:51
, 21.10.2024 18:59
SON GÜNCELLEME
21.10.2024 18:59
ANKA III bu kez hedefi "TOLUN" ile vurdu
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III'den gerçekleşen "TOLUN" atış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
İnsansız Hava Aracı (İHA)
SİHA
Savunma Sanayii
Haluk Görgün
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