Savunma
AA 04.11.2025 12:19

Türk savunma sanayii Afrika’da vitrinde: BAMEX’25 başlıyor

Türk savunma sanayiinin yenilikçi ürünleri, Mali’nin başkenti Bamako’da 11-14 Kasım’da düzenlenecek BAMEX’25 fuarında 50’den fazla ülkenin temsilcileriyle buluşacak.

Türk savunma sanayii Afrika’da vitrinde: BAMEX’25 başlıyor

Mali'nin başkenti Bamako'da 11-14 Kasım'da bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının katılımıyla düzenlenecek fuar, Türk savunma sanayiinin Afrika'daki artan varlığını yeni iş birlikleriyle güçlendirme fırsatı sağlayacak.

Organizasyonun tanıtım afişleri, başkentte havalimanı güzergahı başta olmak üzere birçok önemli noktada yerini aldı.

Türk firması Prontaron Savunma (The Peak Defense) tarafından düzenlenen fuara ilişkin Mali hükümeti, Afrika kıtası öncelikli olmak üzere 50'den fazla ülkeye resmi davetiye gönderdi.

Kıta basınında, Türk savunma sanayisinin yeni teknolojik çözümlerini kıtaya taşıması açısından "çığır açacak" bir organizasyon olarak nitelendirilen BAMEX'25 nedeniyle, başkent Bamako ve çevresinde hazırlıklar yapıldı.

Ürünler özel harekat arazisinde test edilebilecek

Afrika ülkelerinden 35'in üzerinde karar alıcı heyetin ziyaret etmesi beklenen fuarda, Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Roketsan, MKE, STM, Kalekalıp, 3E, Sarsılmaz, Atlas, ESSAV, SkyDagger, ZSR, Akıncılar ve Akdaş Silah gibi sektörün önde gelen kuruluşları hazır bulunacak.

Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarda ayrıca Mali, Burkina Faso ve Nijer’den oluşan Sahel Devletleri İttifakı (AES) ülkeleri ile Mali ordusuna ait stantlar da yer alacak.

Afrika dışından da çeşitli ülkelerden ziyaretçi taleplerinin alındığı fuar, 4 gün boyunca yeni iş birlikleri için fırsatlar sunacak.

Son 2 günü "Demo Day" olarak gerçekleşecek fuarda yabancı heyetler ve uzman ekipler, Türk firmalarının fuar kapsamında getirdiği ürünleri özel harekat arazisinde test etme imkanı bulacak.

Tercihler Türk savunma sanayiine yöneliyor

Mali, Afrika kıtasında jeopolitik, stratejik, kültürel ve güvenlik açısından önemli bir yer tutuyor.

Kıtanın stratejik güç mücadelesinin en kritik merkezlerinden biri olarak dikkati çeken Mali, çeşitli iç ve dış güvenlik tehditleriyle mücadele ediyor.

Uzun, kontrolü zor sınırlara sahip Mali, İHA, zırhlı araç, radar, elektro-optik sistemler ve el yapımı patlayıcı/mayın temizleme sistemleri gibi teknolojilere ihtiyaç duyuluyor. Komşu ülkelerin de benzer sistemlere ihtiyacı bulunuyor.

Başta Mali olmak üzere Afrika ülkeleri, geçmişteki olumsuz deneyimler nedeniyle güvenlik ihtiyaçları karşılamak amacıyla güvenilir tedarikçiler arıyor.

Türk savunma sanayii son dönemde Afrika ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Afrika ülkeleri başta İHA ve zırhlı araçlar olmak üzere ordularını Türk savunma sanayii ürünleriyle güçlendiriyor.

Eğitim desteği, uygun fiyat/performans gibi özellikler Türk savunma sanayii ürünlerini Afrika ülkeleri için cazip hale getiriyor.

