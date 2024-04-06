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Savunma
AA 06.04.2024 09:48

Türk Ordusunun "semadaki gözleri"nin bakım ve kontrolleri titizlikle yapılıyor

Türk Ordusunun havadaki gözleri olarak nitelenen Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki tüm hava araçları, uçuş öncesi ve sonrasında alanında uzman personel tarafından titizlikle kontrol ediliyor.

Türk Ordusunun "semadaki gözleri"nin bakım ve kontrolleri titizlikle yapılıyor
[Fotograf: AA]

Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü seviyesinde icra edilenler haricindeki tüm bakımlar, Birlik Uçak Sistemleri Komutanlığınca Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki ana jet üslerinde yapılıyor.

Bakımlar kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan çeşitli tipteki helikopter ile CN-295 kargo tipi uçak, F16, F4 ve F5 muharip tipi savaş uçakları uçuş öncesi, uçuş sonrası, uçuş arası ile periyodik bakımları özenle gerçekleştiriliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Alanında uzman uçak bakım personeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki vurucu gücü olan hava araçlarını en ince detayına kadar inceliyor.

Uçakların faaliyetini her an sağlayan personel, "Uçar dediğimiz uçak, o andan itibaren uçar" sloganıyla görevini yerine getiriyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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