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Savunma
TRT Haber 02.04.2024 23:33

Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla geçti

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3, bir test uçuşunu daha başarıyla tamamladı. Milli SİHA, bu defa 'Tam Yükte Kalkış - İniş Performans Testi'ni geçti.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, bir başarıya daha imza attı. Tam Yükte Kalkış - İniş Performans Testini geçti. Bayraktar TB3, 27'nci uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Test uçuşunu, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. "Türk Havacılığının Altın Çağı" ifadesini kullandı.

Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşunu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olma özelliği taşıyor. 

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