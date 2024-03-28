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Savunma
AA 28.03.2024 12:00

ASELSAN'dan 35 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN ile Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileri arasında yaklaşık 35 milyon dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'dan 35 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN tarafından geliştirilen savunma sistemleri hem operasyon sahasında hem de yüksek katma değerli ihracatla ülkeye katkı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Asya-Pasifik bölgesinde yer alan müşterilerle savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam bedeli 34 milyon 957 bin dolar olan yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

GÖZDE ve ASELFLIR-500'ün ilk ihracatı için imzalar atılmıştı

ASELSAN, 35 milyon 130 bin dolar tutarında güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 sistemini içeren 3 ayrı ihracat sözleşmesine imza attığını duyurmuştu.

Söz konusu sözleşmelerle GÖZDE güdüm kiti ve ASELFLIR-500'ün ilk ihracatı gerçekleştirilecek.

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