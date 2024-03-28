ASELSAN'dan 35 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN tarafından geliştirilen savunma sistemleri hem operasyon sahasında hem de yüksek katma değerli ihracatla ülkeye katkı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Asya-Pasifik bölgesinde yer alan müşterilerle savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam bedeli 34 milyon 957 bin dolar olan yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

GÖZDE ve ASELFLIR-500'ün ilk ihracatı için imzalar atılmıştı

ASELSAN, 35 milyon 130 bin dolar tutarında güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 sistemini içeren 3 ayrı ihracat sözleşmesine imza attığını duyurmuştu.

Söz konusu sözleşmelerle GÖZDE güdüm kiti ve ASELFLIR-500'ün ilk ihracatı gerçekleştirilecek.