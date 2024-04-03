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Savunma
TRT Haber 03.04.2024 23:02

Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi testi geçti

Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi 4'üncü testini de başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3, art arda yapılan testleri bir bir geçiyor. Milli SİHA'nın ikinci prototipi bu kez de Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ni başarılı bir şekilde tamamladı.

TB3'ün 4'üncü uçuş testini BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar, "Türk Havacılığının Altın Çağı" ifadesini kullandı.


Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşunu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olma özelliği taşıyor. 

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Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi testi geçti
Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi testi geçti
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