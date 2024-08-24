TSK'nın tank birlikleri 7/24 göreve hazır

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Kursiyerler tank simülatörlerinde eğitilmelerinin yanı sıra tabur görev kuvveti seviyesinde simülatör destekli komuta yeri tatbikatlarına tabii tutuluyor ve bu kapsamda gerçek tank ile arazide sürüş, atış, dayanıklılık, manevra gibi kabiliyetleri geliştirmek üzere deneyim tatbikatlarına katılıyor.

Muharebe alanında komutanın karar silahı olan tankları sevk ve idare edecek subay ve astsubay kursiyerlere yönelik taktik ve teknik eğitimlerin tamamlanmasının ardından kursiyerler, tank komutanı, kısım komutanı ve takım komutanı olarak mezun oluyor.

Ayrıca uzman erbaş ve sözleşmeli erler de aldıkları taktik ve teknik eğitim sonrasında tank mürettebatı olarak mezun ediliyorlar.

[Fotoğraf: AA]

Tank mürettebatını yetiştiren atış öğretmenleri

Tank Okul Komutanlığınca başlatılan ihtisas kurslarına katılanlara, kendi alanında uzmanlaşmış subay, astsubay ve öğretmen yardımcısı uzman erbaşlar tarafından eğitim veriliyor.

Eğitim ve Doktrin Komutanlığı bünyesinde açılan öğretmen yetiştirme kursunu alan kursiyerler müteakiben Tank Okul Komutanlığında öğretmen olarak görev yapıyor.

Öğretmenler, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekatlarında başarılı olan personel arasından belirleniyor.

Seçilen personel, teknik kurulda yeni nesil tanklarla yerli ve milli proje olan "Altay" tankı üzerinde eğitim alıyor.

Tank Okul Komutanlığı'nda eğitim alan kursiyer ve öğrencilere harekatlarda görev alan subaylar da deneyim aktarımı yapıyor. Bu sayede tatbikat alanında verilen eğitimlerin sahadaki yansımalarını birinci ağızdan dinleyebiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Taktik eğitimlerin yanı sıra teknik eğitimler de veriliyor

Tank Yüzbaşı Ali Nennioğlu, Tank Okul Komutanlığı'nda eğitim alan kursiyerlerin, sahada aldıkları taktik ve teknik görevlere ilişkin bilgiler verdi.

"Tank okuluna katılan her kursiyer ve öğrenci taktik eğitimlerin yanı sıra kullanacağı tankın teknik eğitimlerini almaktadır. Tank mürettebatı dört personelden oluşmaktadır." ifadesini kullanan Yüzbaşı Nennioğlu, kursiyer ve öğrencilerin görevlerine yönelik tankın gövde ve kule eğitimini aldıklarını belirtti.

Nennioğlu, bu kapsamdaki eğitimlere ilişkin şunları kaydetti:

"Kule eğitiminde atış kontrol sistemlerini, tank üstü silahlardan tank topu, uçak savar ve kule makineli tüfeği kullanmayı ve tankın muhabere sistemlerini çok iyi seviyede öğrenmektedirler. Tankın gövde eğitiminde kursiyerler ve öğrenciler tank sürmesini öğrenir ve tank ehliyeti alırlar. Başarılı olan kursiyer ve öğrenciler tank top atışı yapar."

Tankın, mürettebatla kullanılan bir silah olduğunu dile getiren Nennioğlu, bu nedenle her mürettebatın ayrı bir görevi olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Uzaktan komutalı silah sistemine sahip uçak savar eğitimi

Yüzbaşı Nennioğlu, eğitim alan kursiyerlere ve öğrencilere tatbikat alanında atış ve sürüş eğitimlerinin de verildiğini belirterek, "Tank komutanı, uzaktan komutalı silah sistemiyle uçak savar, nişancı ise tank topu ve kule makineli tüfeği atışları yapmaktadır. Doldurucu bölmesinde tank topu doldurma eğitimini, ayrıca tankın mürettebatına sis havanlarını kullanma eğitimi vermekteyiz." diye konuştu.

Tank mürettebatının ilk atış görevi olarak tek tankla gece ve gündüz şartlarında muharebe atış görevini yerine getirdiğini aktaran Nennioğlu, ayrıca terörle mücadele harekatı kapsamında tank ile mağara, bombalı araç hedeflerine uzak mesafeli atışlar yapıldığını ifade etti.

Yüzbaşı Nennioğlu, atış görevinde başarılı olan tank mürettebatının 4 tanktan oluşan tank takımı il muharebe atışını yaptığını belirterek, "Tank takımı muharebe atışı, gece ve gündüz olacak şekilde sabit ve hareketli tank, tanksalar ve avcı hedef gruplarına uygun tank topu ve tank üstü silahlar ile atış yapılarak icra edilir. Tank takımı atış parkurunda 2 kilometre boyunca ilerleyerek taarruz atışlarını gerçekleştirir ve hedefi ele geçirir." şeklinde konuştu.

"Devletimize hizmet etmek benim için gurur verici"

Tank Okul Komutanlığı'nda kursiyer olarak eğitim alan Tank Teğmen Servet Şahin ise şunları anlattı:

"Ocak ayında temel eğitimime başladım. 32 haftalık bu süre içerisinde tankın teknik ve taktik kullanımına hakim oldum. Almış olduğumuz bu eğitimi uygulamış olmaktan dolayı mutluyum ve heyecanlıyım. Tankın silah ve motor gücünü hissetmek bana ayrıca güven ve güç kattı. Bu ruh ile şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve devletimize hizmet etmek benim için gurur verici."

Tank Okul Komutanlığı'ndaki teknik ve taktik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, daha sonra kendi tank birliklerinde görevlerine devam ediyor.

Her kursiyer kendi birliğinde kullanılan tanka özel eğitim alıyor ve birliklerine katıldıkları zaman bu kapsamda görevlerini sahada etkin ve dinamik şekilde uygulayabiliyor.

Altay öncesi modernize edilen M60T tankı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki tank birlikleri, envanterde bulunan M48, M60 ve M60T ile Leopard 1 ve 2 tanklarıyla verilen görevleri yerine getiriyor.

Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde imkan ve kabiliyetleri artırılıyor.

Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı.

M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Ayrıca, yerli ve milli atış kontrol sistemi olan "VOLKAN M" sistemi de dahil edilen M60T tankında bu konuda dışa bağımlılık da sona erdirildi.

Öte yandan, Türkiye'nin kendi tankını üretmek amacıyla başlattığı "Altay" projesi kapsamında kursiyerlere çalışmaları devam eden "Altay" tankı özelinde de eğitim veriliyor.