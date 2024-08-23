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Savunma
TRT Haber 23.08.2024 12:07

Mavi Vatan'a 'Reis' gücü

Türkiye'nin denizlerdeki savunma gücü artıyor. Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde önemli kilometre taşlarına ulaşılıyor. Havadan bağımsız tahrik sistemiyle öne çıkan "Reis" sınıfı 6 denizaltının hizmete alınması için çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında üretilen ilk denizaltı gemisi Pirireis, envantere girmeye hazırlanıyor.

Havadan bağımsız tahrik sistemi, yüksek süratli gelişmiş torpidolar, gizlilik içinde uzun süre hareket edebilme kabiliyeti... Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde, "Reis" sınıfı denizaltıların inşası sürüyor.

Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılar, teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Nükleer tahrikli denizaltılardan sonra en stratejik denizaltı gemileri olarak biliniyor.

"Reis" sınıfı denizaltılar, yaklaşık 68 metre uzunluğa, 13 metre yüksekliğe, 20 üzeri knot azami hıza sahip... 84 gün görev süresi olan denizaltılarda, 27 kişilik mürettebat bulunabiliyor.

Denizaltılar, 4'ü gemisavar füze ateşleme kabiliyetine sahip 8 adet 533 milimetrelik kovan ile silahlandırılıyor. Milli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Torpidosu ile ATMACA Gemisavar Füzesi kullanılıyor.

Pirireis denizaltısı hizmete giriyor

Projede üretilen ilk denizaltı Pirireis, Aralık 2019'da Gölcük Tersanesi'nde havuza indirildi.

Pirireis denizaltısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın Aksaz Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşecek törende hizmete girecek. Törende, Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine; Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak.

Pirireis denizaltısı hizmete giriyor
Pirireis denizaltısı hizmete giriyor

Denizaltıların inşası devam ediyor

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde 4'üncü sırada Aydınreis, 5'inci sırada Seydialireis ve 6'ıncı sırada Selmanreis bulunuyor.

Denizaltı gemilerinin teknik donanımı ve inşasına yönelik çalışma sürüyor.
 

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