Açık 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 22.08.2024 12:56

Pirireis denizaltısı hizmete giriyor

Reis Sınıfı Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilki TCG Pirireis denizaltısı, 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından hizmete girecek.

Pirireis denizaltısı hizmete giriyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni gerçekleştirilecek.

Açılış töreninin ardından Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis hizmete girecek.

Öte yandan Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt Gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu da hizmete girecek.

ETİKETLER
Denizaltı Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türk mühendisler üretti: Japonya'ya 'yapay zeka' sattılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Merkez Bankası rezervlerinde artış
14:44
Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
14:43
Şanlıurfa'da izinsiz havai fişek satışı yasaklandı
14:28
Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 88 sikke ele geçirildi
14:41
Okullar 9 Eylül'de açılıyor: 1, 5 ve 9. sınıflarda 'yeni model' uygulanacak
14:28
Bulgaristan'da geçici Başbakan Glavçev, yeniden geçici hükümeti kuracak
Batırılan "emektar vapur" su altı canlılarına ve dalış turizmine katkı sağlıyor
Batırılan "emektar vapur" su altı canlılarına ve dalış turizmine katkı sağlıyor
FOTO FOKUS
Vaniköy'deki kaçak inşaat durduruldu
Vaniköy'deki kaçak inşaat durduruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ