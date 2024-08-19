ANKA III iniş takımlarını havada kapattı

Görüntüler, Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

28 Aralık 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştiren ANKA III, havada iniş takımlarını kapatarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

"Türkiye'nin savunma sanayiinde fark yaratacak"

Bu gurur verici adımın, ANKA III'ün üstün performansını bir kez daha kanıtladığının vurgulandığı açıkalamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın! Ülkemizin savunma gücüne güç katacak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştırdı. ANKA III, gelişmiş teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla gökyüzünde yükselmeye hazırlanırken, Türkiye'nin savunma sanayisinde fark yaratacak. Her geçen gün daha da güçlenen ANKA III, vatanımızın güvenliği için gün sayıyor."