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Savunma
TRT Haber 19.08.2024 11:43

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Kara Atmaca ordumuzun gücüne güç katacak

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Yüksek hassasiyet gerektiren stratejik kara hedeflerine karşı kullanılması planlanan, karıştırmaya karşı dayanıklı, uzun menzilli seyir füzesi Kara Atmaca, ordumuzun gücüne güç katacak" dedi.

Roketsan tarafından üretilen Karadan Karaya Seyir Füzesi Atmaca'nın test atışları devam ediyor. Kara Atmaca, en uzun menzilli ve en uzun süreli son test atışında hedefini tam isabet vurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Karadan Karaya Seyir Füzesi Atmaca'nın hedefini tam isabet vurduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 

Görgün, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ana Vatan'ın keskin kılıcı Kara Atmaca'nın uzun menzil ve uzun süre uçuşu ülkemize hayırlı olsun. Yüksek hassasiyet gerektiren stratejik kara hedeflerine karşı kullanılması planlanan, karıştırmaya karşı dayanıklı, uzun menzilli seyir füzesi Kara Atmaca, ordumuzun gücüne güç katacak. Kale Arge'nin KTJ-3700 motoru ile gerçekleştirilen uçuş testinde; Kara Atmaca hedefini tam isabet vurarak, en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Bu kuvvet çarpanı kabiliyeti ordumuza kazandırmak için gece gündüz çalışan tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum."

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Haluk Görgün Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
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