SSB Başkanı Görgün: Bayraktar TB-3 tarihe geçti

Görgün, sosyal medya hesabından, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, Bayraktar TB-3'ün TCG Anadolu'ya ilk iniş ve kalkışına ilişki yaptığı görüntülü paylaşımı alıntılayarak konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bayraktar TB-3'ün gerçekleştirdiği iniş ve kalkışın dünya havacılık tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayan Görgün, "Bayraktar TB-3, kısa pistli bir gemiden kalkış ve iniş yapabilen ilk SİHA olarak dünya tarihine geçti! Bu başarı, yalnızca Türk savunma sanayiinin değil, aynı zamanda havacılık teknolojilerindeki küresel yarışta liderliğimizin bir göstergesidir. Bu yarışı Türkiye kazandı!" ifadesini kullandı.

Görgün, söz konusu olayın milli deniz havacılığı tarihinde de bir ilk olduğuna işaret ederek, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB-3'ün, milli deniz havacılığı alanında çığır açan bir inovasyon olduğunu belirtti.

Havada kalış süresi, yüksek faydalı yük kapasitesi ve şimdi de kısa pistli bir gemiden havalanma yeteneği ile Bayraktar TB-3'ün, geleceğin savunma teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını araladığını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Türkiye, deniz havacılığına en yüksekten girdi! Bu tarihi başarıda emeği geçen başta Baykar firmamız olmak üzere, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve tüm ekipleri yürekten tebrik ediyorum. Türkiye, azmi ve kararlılığıyla küresel bir yarışta daha en önde yer aldı. Baykar'ımızla ve Savunma sanayiimizle gurur duyuyoruz! TB-3 Gerçek Kuvvet Çarpanı."