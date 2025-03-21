SOM-J'den tam isabet

ROKETSAN'dan yapılan paylaşımda SOM-J'nin F-16’dan gerçekleştirilen su üstü hedefe karşı atış testini başarıyla tamamladığı duyuruldu.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Düşük radar izi, yüksek hassasiyet ve otonom operasyon kabiliyetiyle SOM-J, modern savaş uçakları için kritik bir vurucu güç olmaya devam ediyor"

"Yeni yetenek yüklendi!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı paylaşımda, "SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak" dedi.

Yeni yetenek yüklendi! ????????✅



TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzemiz, suüstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu. ????



SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden… pic.twitter.com/8hX92zaaMB — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) March 21, 2025

Bakan Kacır paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzemiz, suüstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu. SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak.

Kara ve su üstü hedefler, Veribağı ile atış sonrası kontrol (yeniden hedefleme, hedef güncelleme, görev iptali, yayını susturma), KAAN ve KIZILELMA gibi Milli Hava Platformlarımıza uyum, Kızılötesi arayıcı başlık, Suüstü hedeflere karşı eniyilenmiş harp başlığı, Düşük radar görünürlüğü, Caydırıcı gücü ve etkin taarruzuyla savunma sanayimizin oyun değiştiren unsurlarından biri olan SOM-J için kabiliyet artırımı devam ediyor."