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Savunma
TRT Haber 28.10.2024 17:06

'SİPER' envantere girdi

Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, gelişmeyi, "SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak. Cumhuriyetimizin 101. yılında milletimize armağan olsun" mesajıyla duyurdu.

Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi.

Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Haluk Görgün, gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Görgün, "Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak" dedi.

SİPER sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek.

Görgün, SİPER Ürün-2 Sistemi geliştirme çalışmalarının da devam ettiğini duyurdu. Görgün, "Cumhuriyetimizin 101. yılında milletimize armağan olsun" mesajını paylaştı.

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Haluk Görgün Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
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