Duman 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 28.10.2024 12:22

Helikopterler teknoloji desteğiyle daha güvenli inip kalkacak

Türk savunma sanayii bünyesinde oluşturulan yeteneklerin birleştirilmesiyle helikopterlerin iniş/kalkışlarını daha güvenli yapması sağlanacak.

Helikopterler teknoloji desteğiyle daha güvenli inip kalkacak
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Helikopter iniş platformlarının (heliport, helideck) sertifikasyonlarında uzmanlaşmış Türkiye'nin ve bölgenin tek firması olan HeliPLAT ile Junosis Simülasyon ve Yapay Zeka Teknolojileri, SAHA EXPO 2024’te Helikopter İniş/Kalkış Kontrol İstasyonu Simülatörü (Heliport-Sim) Geliştirme İşbirliği Protokolü imzaladı.

Bu protokol, Türkiye'nin helikopter operasyonlarına yönelik kabiliyetlerini simülasyon teknolojileriyle destekleyerek yeni nesil iniş ve kalkış kontrol istasyonları için eğitim altyapısı sağlamayı amaçlıyor.

Böylece Türkiye'de nazari (kuramsal) olarak yapılan bir eğitim, çağın koşullarına uygun olarak dijital hale getirilecek. Askeri ve sivil havacılıkta LSO (Heliport yöneticisi), HiA ve kazakırım timi eğitimlerini kapsayacak çözümle kuramsal eğitim, gerçeğe en yakın şekilde, fiili eğitim ise maliyet etkin, güvenli ve çok sayıda yapılabilecek hale getirilecek.

Geliştirilecek simülatörün Türkiye dışında çevre ülkeler, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu'da güçlü bir pazar potansiyeli bulunduğu değerlendiriliyor.

Heliport-Sim Projesi, helikopter iniş ve kalkış süreçlerinin güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için özel olarak tasarlanmış bir simülasyon sisteminin geliştirilmesini hedefliyor. İniş ve kalkış sırasında karşılaşılan zorlu çevresel koşullar, hava trafik yönetimi, yer destek sistemleri ve uçuş güvenliği gibi faktörler üzerinde yoğunlaşan bu sistem, helikopter operasyonlarını simüle ederek kullanıcıların gerçek operasyon şartlarını deneyimlemesine olanak tanıyacak.

Operasyonel hazırlık seviyeleri iyileştirilecek

HeliPLAT, helikopter iniş platformları (heliport) konusundaki deneyimi ve altyapısıyla sektörde bilinirken, Junosis’in yapay zeka ve simülasyon alanındaki uzmanlığı projeye yenilikçi bir boyut katacak. İki şirketin güçlerini birleştirmesiyle Heliport-Sim, uluslararası standartlarda bir eğitim ve simülasyon altyapısı oluşturmayı amaçlıyor.

Heliport-Sim projesi kapsamında geliştirilecek simülatör, askeri ve sivil operasyonlarda helikopter pilotlarına, yer kontrol ekiplerine ve hava trafik yönetimi personeline eğitim sağlamak üzere tasarlanacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Proje kapsamında rüzgar, görüş mesafesi, sıcaklık gibi çevresel faktörlerin iniş/kalkış üzerindeki etkilerini gerçekçi şekilde yansıtan bir simülasyon ortamı kurulacak. Bu özellik, pilotların çeşitli zorlu koşullarda deneyim kazanmasını sağlayacak.

Heliportlarda bulunan radar, ışıklandırma sistemleri ve yer destek ekipmanlarının simülasyona entegre edilmesiyle eğitimlerin saha operasyonlarına birebir uyarlanması hedefleniyor.

Helikopter trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki operasyonel süreçlerin simüle edilmesi, yer ekiplerinin ve pilotların koordinasyon becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Acil durumlar, beklenmedik arızalar ve kaza durumları gibi özel senaryoları içeren eğitim modülleriyle kullanıcıların olası kriz durumlarında hızlı ve doğru karar alabilmeleri amaçlanıyor.

Heliport-Sim ile pilotlara güvenli iniş-kalkış yanında yer kontrol (heliport yöneticisi ve işletmecisi) ve hava trafik yönetim ekiplerine çeşitli eğitim imkanları sağlayacak. Helikopter operasyonlarındaki eğitim kapasitesinin artırılması sayesinde operasyonel hazırlık seviyeleri iyileştirilecek.

ETİKETLER
Savunma Sanayii Yapay Zeka Yüksek Teknoloji
Sıradaki Haber
Terörle mücadelede ANKA'nın rolü büyük
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı
13:04
Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı
12:57
Borsa günü yükselişle kapattı
12:56
Katil İsrail'in Savunma Bakanı'ndan Başbakan ve kabineye "savaş pusulasız ilerliyor" mektubu
12:59
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
12:53
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Kemal Advan Hastanesi'nde sadece 1 çocuk doktoru kaldı
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop
FOTO FOKUS
"Gazeteci çocuk" maziyi canlandırdı: Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor
"Gazeteci çocuk" maziyi canlandırdı: Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ