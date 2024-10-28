Terörle mücadelede ANKA'nın rolü büyük

Türkiye'nin İnsansız Hava Aracını geliştirmek için imza 2004'te atıldı. Tasarım ve üretim çalışmaları 2007'de başladı. ANKA, 2010'da hangardan çıkıp ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 2017'de envantere girdi.

Türkiye'nin ilk insansız hava aracı ANKA, geçen sürede kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemlerinden biri haline geldi.

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA projesini, güvenlik güçlerinin keşif, gözetleme, hedef teşhis, tespit, tanımlama ve takip ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdi.

Yıllar içinde ANKA'lar, elektronik harp, deniz üstü harbi, hava-yer taarruz, istihbarat toplama gibi çoklu rol yetenekleri kazandı.

İhtiyaca göre modeller çeşitlendi

ANKA-A, ANKA-B, ANKA-S ve ANKA-I olmak üzere dört ayrı model geliştirildi.

2013 yılında SİHA olarak kabulü yapılan ANKA-A, ilk görev uçuşunu 2016'da gerçekleştirdi. ANKA-A'yı, milli kamera ve milli radar sistemi entegre edilen ANKA-B takip etti. ANKA-B, 2017'de SİHA özelliği kazandı. Eş zamanlı olarak geliştirilen ANKA-S ise TÜRKSAT 4B ile entegre edildi.

Böylece Türkiye'nin uydudan kontrol edilebilen ilk insansız hava aracı oldu. Bu üç modelin ardından, havadan elektronik istihbarat toplayabilen ANKA-I geliştirildi. TUSAŞ, 2018'de de kendi geliştirdiği yerli ve milli motoru ANKA'ya entegre etti.

Üretilen İHA ve SİHA'lar hava, kara ve deniz kuvvetleri komutanlıkları himayesinde birçok önemli görev üstlendi.

ANKA'lar askeri operasyonlarının yanı sıra afetlerle de etkin rol oynadı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT, sınır ötesi operasyonlarda ve terörle mücadelede kullandı. Emniyet ve jandarmanın operasyonlarında aktif bir rol oynadı. Yalnızca askeri operasyonlarda değil, yangın ve deprem gibi afetlerde de kullanıldı ve kullanılmaya devam ediliyor.

Geçen sürede onlarca ANKA üretilerek, savunma ve güvenlik envanterine dahil edildi. 2024 yıl sonu itibarıyla toplam üretim hedefi 140 olarak belirlendi. Tunus ile başlayan ihracat süreci, Kazakistan ve Malezya gibi dost ve kardeş ülkelerle devam etti.

TUSAŞ, ANKA'yı sürekli geliştiriyor

TUSAŞ, zaman içinde, İHA hedeflerini güncelledi. ANKA platformu kullanılarak yüksek faydalı yük taşıma kapasiteli AKSUNGUR geliştirildi. Kazanılan mühendislik bilgi birikimi, İnsansız Savaş Uçağı ANKA-3'e giden süreci hızlandırdı. ANKA-3, 28 Aralık 2023'te ilk uçuşunu icra etti. Uçuş, tamamen otonom olarak gerçekleşti ve iniş otomatik olarak yapıldı.