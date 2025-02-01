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Savunma
AA 01.02.2025 21:32

Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu

Türkiye'de geçen yıl savunma ve havacılık alanında en fazla ihracat yapan firmalar, sırasıyla Baykar, TUSAŞ Havacılık, ASFAT, Makine ve Kimya Endüstrisi, ARCA Savunma, TUSAŞ Motor, ASELSAN, RAM Dış Ticaret, ROKETSAN ve Samsun Yurt Savunma oldu.

Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), geçen yıl en fazla ihracat yapan savunma ve havacılık firmalarını açıkladı.

Buna göre, Baykar 1,8 milyar dolarlık ihracatla listenin ilk sırasında yer aldı.

Baykar'dan 2024'te 1,8 milyar dolarlık ihracat
Baykar'dan 2024'te 1,8 milyar dolarlık ihracat

Baykar'ı, 750 milyon dolarla TUSAŞ Havacılık, 644 milyon dolarla ASFAT takip etti.

Listede yer alan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 610 milyon dolar, ARCA Savunma 600 milyon dolar, TUSAŞ Motor 390 milyon dolar, ASELSAN 217 milyon dolar, RAM Dış Ticaret (Otokar) 193 milyon dolar, ROKETSAN 179 milyon dolar ve Samsun Yurt Savunma 166 milyon dolarlık ihracata imza attı.

İhracat rakamlarına hizmet ve diğer satışlar dahil edilmedi.

"Ürettiği teknolojilerle dünyadaki harp doktrinini değiştiren tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum"

SSB Başkanı Haluk Görgün, X'teki paylaşımında, "Başarı hepimizin, gurur Türkiye'nin. Bugün Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında öncü rol üstlenen 10 büyük firmamızı gururla açıklıyoruz. Küresel sahnede bayrağımızı dalgalandıran bu firmalar, ortak aklın, sinerjinin ve inovasyon kültürünün sektörümüzdeki bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ürettiği teknolojilerle dünyadaki harp doktrinini değiştiren tüm Türk savunma sanayisi firmalarına teşekkür eden Görgün, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli üretimin her aşamasında katkı sağlayan alt yüklenicilerimize, 92 bin kişilik dev savunma sanayisi ordumuza ve Savunma Sanayii Başkanlığı'mızın emek veren tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu başarının mimarı, hiç şüphe yoktur ki vizyoner liderliği ile bizlere her daim yol gösteren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun güçlü iradesi, Türkiye'yi savunma sanayisinde tam bağımsızlık yolunda bir dünya markası haline getirmiştir. Bu yolda daha büyük hedeflere, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Savunma Sanayii TUSAŞ Baykar ROKETSAN MKE
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