Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'taki "Kış-2025 Tatbikatı" 20 ülkeden katılımla sürüyor

3. Ordu Komutanlığı kontrol ve yönetiminde 9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen "Kış Tatbikatı-2025" 20 Ocak'ta başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'den 12 bin, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kosova, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Pakistan, Bulgaristan Fransa, İngiltere, Libya, Moğolistan, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den 199 olmak üzere toplam 12 bin 199 personel katılıyor.

Tatbikatta, havan atışları, arama-kurtarma, birleşik operasyonda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin savaş becerilerini test etme, ateş senkronizasyonu ve manevra yapma, giyim, destek gibi kilit konularda eğitim ve faaliyetler yürütülüyor.

Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen basın brifingi programında, 3'üncü Ordu Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Serdar Başer, tatbikatla ilgili bilgi verdi.

Tatbikatın komuta merkezi gezdirildikten sonra, Kazakistan, Kosova ve Azerbaycanlı komutanların da yer aldığı bir durum değerlendirmesi yapıldı.

Tatbikatta şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler ağırlandı

Daha sonra tatbikat alanına getirilen şehit aileleri, gaziler ve öğrencilere, yerli ve milli hava savunma sistemleri gösterildi.

Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu da alanda çığ altında kalan kişiyi kurtarma tatbikatı yaptı. Tatbikata arama kurtarma köpeği "Gülle"de katıldı.

Türk Kara Kuvvetlerine ait modernize ZMA-15 üzerinden insansız sisteme çevrilerek uzaktan kontrol edilebilme ve otonom hareket kabiliyeti kazandırılan Aselsan'ın ZMA-X zırhlı muharebe aracı da ilk tatbikata katıldı. İnsansız ve uzaktan komutalı silah sistemi ile ateş desteğinin sağlandığı araç, özel mimarisi sayesinde insanlı kullanım yeteneğini de koruyor. Zırhlı muharebe aracının, çamurlu yollar, çöl koşulları, asfalt yol, stabilize yol ve toprak zeminlere de uygunluğu bulunuyor.

Tatbikatta, yerli ve milli sistemle geliştirilen Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi de (HERİKKS) tanıtıldı.

Derin kar ve şiddetli soğuklarda tüm imkanlar test ediliyor

Faaliyetle, birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, derin kar ve şiddetli soğuklarda, atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetin denenmesi, muharebe sahasının tüm boyutlarıyla canlandırılması, atış ve manevranın senkronizasyonunun geliştirilmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyelerinin geliştirilmesi ve komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Tatbikata katılan ülkelerin özel kuvvetlerinden oluşan bir tim de senaryo gereği belirlenen düşman hedefine sızma operasyonu yaptı.

Helikopterlerle senaryo gereği düşman hedeflerine inen özel kuvvetler, mağaraları imha ederek başarılı şekilde operasyonlarını tamamladı.

Hedefler tam isabetle vuruldu

Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) tarafından belirlenen hedeflerin, toplarla vurulduğu tatbikatta, bir hedef noktayı da Bayraktar TB2 imha etti. Derin harekat kapsamında havan bölüğünün sis atışları yaptığı faaliyette, ZMA atışları da gerçekleştirildi.

"Muharebe Sahası Hava Tecrit Harekatı" kapsamında toplanmakta olduğu tespit edilen karşıt kuvvet ihtiyat tank taburuna engel olunması amacıyla Atak helikopterler tarafından muharebe sahasında hava tecrit atışları yapıldı ve hedefler tam isabetle vuruldu.

Tatbikatta, ASELSAN'ın geliştirdiği "Ateş İdare Bilgi Sistemleri" ile atış komutları kolayca hesaplanan hedefler tam isabet vuruldu, zırhlı tanksavar aracıyla CİRİT füze atışı yapıldı. Ayrıca Atak'lar, tank takımı gerisinden manevra yaparak hedeflerini yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleriyle bertaraf etti.

Mayınlı araziden ilerlerken hasar alan bir tank için de yaralı kurtarma harekatının icra edildiği tatbikatta, obüs ve tanklar da tesir atışları yaptı. Ayrıca mayına karşı kurtarıcı araçla, daha önce mayına basan GZPT'nin tahliyesi sağlandı.

Kargo uçağıyla paraşütle askerlerin indirildiği tatbikat alanında, F-16'lar ve Türk bayrağıyla havalanan paramotorlar selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Son bölümde ise birleşik kuvvetlerden oluşan keskin nişancı timi, karşıt kuvvetin makinalı tüfek ve tanksavar silahlarının mevzilerini ateş altına aldı. Türk askerleri yerli keskin nişancı tüfeği KN-12 ile hedefleri tam isabetle vurdu.

KARGU kamikaze mini İHA sistemi, mini İKA sistemi akrop ve komodo, proton elit dedektör tünel tespit cihazı, kaideye monteli cirit, Togan ve Serçe 2 mini İHA, Serçe 3 mini İHA, 81mm ve 120 mm havan elektronik tevcih sistemi, KN12 keskin nişancı tüfeği, eksi 25 derece soğuğa dayanıklı yerli ve milli yeni tip kış kıyafetleri kılıfı ve hücum yeleği ile yerli ve milli KBRN kıyafetleri de tatbikatta kullanıldı.

"Şehidimizin kendisiyle adeta burada kucaklaştım"

Tatbikat alanına ismi verilen Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı, Samsun'dan tatbikatı izlemek için geldiğini belirtti.

Hamlı, 33 yıl önce Iğdır-Doğubayazıt arasında 4 astsubayın şehit edildiğini hatırlatarak, "Onlardan birisi ağabeyim. 33 yıl önce buraya büyük bir acıyla şehidimizin naaşını almak için geldik. 33 yıl sonra büyük bir gururla, büyük bir heyecanla Kars'a şehidimizin adının verildiği kış tatbikatının yapıldığı yere geldik." ifadelerini kullandı.

Hamlı, şehit kardeşinin adının yaşatılmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ben bugün buraya şehit kardeşimle de buluşmaya geldim. 33 yıl önce ölmediğine tanıklık ediyorum. Şehidimizin kendisiyle adeta burada kucaklaştım. Onun silah arkadaşları bayrağı bırakmamış, daha da güçlü bir şekilde dalgalandırıyorlar. Büyük bir gurur duyuyoruz. Türk ordusunun çok güçlü olduğuna tanıklık ediyoruz. Bizim için Türk Silahlı Kuvvetleri gurur kaynağı. Tatbikat alanına girdiğimde, kardeşimin yanına gelmiş gibi hissettim. 33 yıl önce naaşını aldık gittik ama biz bugün kardeşimle kucaklaştık. Hepsi bizim kardeşimiz, canımız ciğerimiz. Bizim için çok önemli birgün. Şehitlerimizin adı burada yaşıyor. Unutulmadığını görüyoruz, Türk milletinin vefasını görüyoruz, çok özel bir duygu."

Tatbikatı, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ile bazı rütbeli askeri personeller izledi.