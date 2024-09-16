Savunma sanayii "Komando Havanı" ile gücüne güç katacak

Uçak bombaları, ağır silah ve mühimmatı üretim projeleri ile muharebe araçları için parça ve alt sistemlerin üretimi alanlarında sorumluluklar üslenen ASSAN Group Savunma, ilk kez tümüyle kendisine ait bir ürünü güvenlik güçlerinin envanterine kazandırma aşamasına geldi.

Mobilitesi yüksek komando birliklerinin sayısının artırılması ve bu birliklerin donatılması sürecinde 60 milimetre Komando Havanı silahlarına ihtiyaç oldu. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ASSAN Group Savunma görevlendirildi.

Tasarım ve geliştirme süreçlerinin sonunda tedarik ve son kullanıcı makamlarla birlikte yaklaşık 20 zorlu testten geçirilen havanlar, malzemenin analiz ve zorlanmasından yaklaşık 400 mühimmatla çok farklı koşullarda yapılan atışlara kadar bir dizi sınavı başarıyla tamamladı. Komando havanlarının farklı iklim şartlarının da oluşturulduğu bu testlerin sonunda kalifikasyonu ve ilk seri üretimleri gerçekleştirildi. Kısaltılmış son bir test sürecinin ardından ilk seri üretim komando havanları kısa süre içinde güvenlik güçlerinin envanterine girecek.

[Fotoğraf: AA]

2000 metreye kadar atış imkanı

Komando Havanı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve dünyanın diğer ordularında kullanılan üst açı yoluyla atış yapabilen bir silah. Komando Havanı, terörle mücadele, konvansiyonel ve müşterek harekatlarda yakın mesafe ateş desteği sağlamak için kullanılıyor.

Komando birliklerindeki diğer silahlar görerek atış yapmaya imkan veren doğrudan atış yapan silahlar iken bunlarla genellikle 500-800 metreye kadar etkinlik sağlanıyor. 60 milimetrelik Komando Havanı ile üs bölgeleri ya da intikallerde sağlanacak temaslarda mühimmatın cinsine göre 1500-1800-2000 metreye kadar saldırıyı bertaraf etmek, inisiyatifi ele geçirmeye yönelik baskın atışlar yapmak mümkün oluyor.

Havanda çabuk atış imkanı sağlanması için mühimmatın farklı barut haklarının oluşturulmasına yönelik gece ve gündüz kullanılabilen bir nişangah yer alıyor. Silah, tehlike beklenen yöne doğru destek ayaklarıyla mevzilendirilebiliyor. Terazisi de oturduktan sonra riskli bölgeden bir taciz atışı olduğunda başka bir ayara gerek kalmadan bölge hızla ateş altına alınabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Tahrip atış mühimmatı yanında havanla aydınlatma, sis ya da eğitim mühimmatları da kullanılabiliyor.

ASSAN Group Savunma'nın çözümü, havanda kullandığı destek ayakları, çok çabuk kullanılabilir nişangah ve namlu ağzındaki doğru atış yapma düzeneği ile benzer ürünlerden farklılaşıyor.

Mehmetçik nerede, havan orada

Komanda timinde bir adet bulunan bu silahla, yakın ağır silah desteği sağlanabiliyor.

Komando Havanı ile ASSAN Group Savunma'nın kalifiye edilmiş ilk ürünü muharebe ve operasyon sahasına çıkacak. Havanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleriyle yurt içinde ve dışında görev yapacak.

Özel namlu çeliğinden kullanılan malzeme ile 6 binin üzerinde atış yapılabilen havan, bu sayede uzun servis ömrüne ulaşıyor. Kullanım sırasında ihtiyaç duyulan ya da duyulabilecek tüm ekipmanlar da havanla birlikte teslim ediliyor.

60 milimetrelik havanda elde edilen bilgi birikimi ve teknolojik kazanımla 81, 82, 120 milimetre havanların ve top sistemlerinin üretimi mümkün olacak. Daha üst kalibre havanlar için kalifikasyon çalışmalarını sürdüren ASSAN Group Savunma, aynı zamanda bu silah sistemlerinin mühimmatlarını üretebilecek kabiliyete sahip bulunuyor.