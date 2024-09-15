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Ekonomi
TRT Haber 15.09.2024 21:09

Türkiye SİHA pazarının lideri

ABD merkezli bir araştırma kuruluşu, askeri İHA'ların küresel pazarına dair çalışma yaptı. Çalışmada, Türkiye, Çin ve İran'ın düşük maliyetli askeri İHA geliştirdiğine dikkat çekildi. Çin'in pazardaki payı 2014'te zirve yaparken 2021'de Türkiye, Çin'i geride bıraktı. Silahlı İHA'ların teslimat süreleri ve başarıları Türkiye'yi liderliğe taşıdı.

Türkiye SİHA pazarının lideri

"Türkiye, 2021 itibarıyla dünyanın en büyük askeri İHA tedarikçisi oldu"

Bu tespit, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir araştırma kuruluşunun hazırladığı raporda yer aldı.

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi, askeri insansız hava araçları küresel pazarına dair bir çalışma yayımladı.

Çalışmada,, Türkiye, Çin ve İran'ın düşük maliyetli askeri insansız hava araçları geliştirerek pazardaki yükselişine dikkat çekildi.

Satışlarının yüzde 65'i Türkiye'den 

Rapordaki verilere göre, son 10 yılda küresel çapta askeri İHA satışları hızla arttı. Çin'in pazardaki payı 2014'te zirve yaparken 2021'de Türkiye, Çin'i geride bıraktı.

2022'de altı ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 satın aldı. Silahlı İHA'ların hızlı teslimat süreleri ve başarıları, Türkiye'yi liderliğe taşıdı.

2021'den bu yana Türkiye, küresel pazarda en büyük askeri İHA tedarikçisi... Rapora göre, Türkiye 2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının da yüzde 65'ini gerçekleştirdi.

ETİKETLER
SİHA Savunma Sanayii İnsansız Hava Aracı (İHA) Yerli ve Milli Teknolojiler
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