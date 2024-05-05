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Savunma
TRT Haber 05.05.2024 10:51

Sabit ve hareketli kara hedefleri nokta atışıyla imha edildi

Bayraktar TB2, ASELFLIR-500 ile hedefleri işaretledi, MAM-L ve KMC + CİRİT ile hem sabit hem de hareketli kara hedefleri vurularak test başarıyla tamamlandı.

Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar TB2, ASELFLIR-500 ile donatıldı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, testin ilk aşamasında, Bayraktar TB2, hareketli bir insansız hedefi belirleyerek ASELFLIR-500 ile işaretledi ve ardından MAM-L mühimmatıyla etkili bir şekilde vurdu.

İkinci aşamada ise, TB2 yine ASELFLIR-500 ile havadan işaretledi ve bu sefer KMC + CİRİT karadan etkili bir vuruş gerçekleştirdi. Bu başarılı operasyon sonucunda, hem sabit hem de hareketli hem de sabit kara hedefleri nokta atışıyla imha edildi.

"Modern harp sahasında tarih yazıyoruz"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN'ın paylaşımını alıntılayarak, 
"Milli teknoloji zoru başarır, imkansız biraz zaman alır" notunu düştü.

Görgün, paylaşımında, "Milli İHA'larımız, mühimmat ve elektro-optik sistemlerimiz modern harp sahasında tarih yazmaya devam ediyor.  Dünyada alanının en iyisi ASELSAN ASELFLIR-500, Gururumuz BAYRAKTAR TB2, ROKETSAN'ın üstün mühimmat ve füze teknolojileri, zorlu harp senaryolarına hazır olduklarını bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

 

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