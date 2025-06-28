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Savunma
AA 28.06.2025 17:25

PİRANA, hedefi tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen kamikaze insansız deniz aracı "PİRANA"nın TCG ANADOLU'dan kalkan Bayraktar TB-3 ile entegre şekilde hedefe çarpma testine ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, PİRANA'nın Deniz Kuvvetlerine yeni bir vurucu güç kazandırdığı belirtildi.

TCG ANADOLU'dan kalkan insansız hava aracı Bayraktar TB-3 ile entegre şekilde kumanda edilen PİRANA deniz aracının, hedefi tam isabetle vurduğuna dikkatin çekildiği paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetlerimize yeni bir vurucu güç kazandıran PİRANA kamikaze insansız deniz aracı, düşman gemilerine doğrudan saldırı, liman ve üs bölgelerine sızma, deniz operasyonlarında destek ve dikkat dağıtma gibi kullanım alanları sunuyor. Yapılan gösterimde PİRANA KİDA'nın düşük radar kesit alanı, yüksek vuruş yüzdesi ve icra ettiği dinamik ve asimetrik manevralar ile donanmamızın gücüne güç kattığı görüldü."

Paylaşımda, PİRANA'nın hedefe çarpma anlarına ait görüntüler de yer aldı.

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Milli Savunma Bakanlığı MKE
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