Açık 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 05.11.2025 14:15

Otokar, Türkiye’nin en büyük zırhlı araç ihracatı için vites yükseltti

Türk savunma sanayisinin 857 milyon euro değerle tek kalemde en büyük zırhlı araç ihracatı için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Otokar, Türkiye’nin en büyük zırhlı araç ihracatı için vites yükseltti

Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, sözleşme kapsamında 1059 adet COBRA II 4x4 araçlarının üretimi ve sevkiyatına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Sözleşme doğrultusunda 5 yıllık bir dönemde 10 farklı varyantta araç üretilip teslim edilecek. İlk 278 araç Türkiye'de, devamı ise Romanya'da üretilecek. Türkiye'de üretilecek araçlara yerel üreticilerden tedarik edilecek alt sistemler Romanya’da entegre edilecek. Sözleşmenin ilerleyen aşamasında COBRA II araçları ilk kez yurt dışında üretilecek.

Otokar, Türkiye’nin en büyük zırhlı araç ihracatı için vites yükseltti

Otokar'ın sözleşme doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar şirketin faaliyetlerine de yansıdı. Geçen yılın 9 ayında 94 askeri araç üretilirken, bu yılın aynı döneminde yüzde 128 artışla bu sayı 224'e ulaştı. Aynı dönemde satışlar da yüzde 55 artarak 133'e ulaştı.

Söz konusu dönemde savunma sanayi araçlarından elde edilen gelir yaklaşık ikiye katlandı. Geçen yılın 9 ayındaki 2 milyar 732 milyon liralık gelir, 5 milyar 303 milyon liraya çıktı.

Şirketin savunma sanayi gelirinin yüzde 97'si ihracat faaliyetlerinden kaynaklandı.

Romanya'dan gelen 857 milyon euro değerindeki sözleşme, sonraki yıllara yönelik bakiye siparişlere önemli bir katkı sağladı.

Otokar, Türkiye’nin en büyük zırhlı araç ihracatı için vites yükseltti

Sözleşme doğrultusunda Romanya'da yapılan yatırımla Avrupa'da önemli bir yerel üretim kabiliyeti de elde edildi.

Romanya sözleşmesi personel taşıyıcı, keşif aracı, personel taşıyıcı-uzaktan komutalı silah sistemi, tanksavar aracı, tanksavar komuta aracı, 120 mm havan taşıyıcı, 81 mm havan taşıyıcı, mühendislik aracı, KBRN keşif aracı, ambulanstan oluşan 10 ayrı varyantı kapsıyor.

Romanya, Otokar'ın savunma sanayisi çözümlerini kullanan Avrupa’daki 9. ülke olacak.

Otokar, savunma sanayi için çeşitli tiplerde taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçlar ile kule sistemleri üretiyor. Şirket, bugüne kadar 40'tan fazla ülkede, 70'ten fazla kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan 33 binden fazla askeri araç temin etti. Araçlar, NATO üyesi ülkelerde muharebe sahasında performanslarını kanıtladı.

ETİKETLER
Savunma Sanayii İhracat
Sıradaki Haber
Türk savunma sanayii Afrika’da vitrinde: BAMEX’25 başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
14:40
Doğu Karadeniz'den 140 ülkeye 1,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı
14:38
Kocaeli'de 38 bin 208 taklit araç parçası ele geçirildi
14:35
Öğretmenleri bile karıştırıyor: Muş'taki okulda 21 ikiz eğitim görüyor
14:24
Haluk Görgün: Savunma sanayiinde 180'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz
14:13
İsrail saldırıları, Gazze'de yaklaşık 1400 yıllık Büyük Ömeri Camisini "yıkıntıya" çevirdi
Cammu Keşmir sonbahar renklerine büründü
Cammu Keşmir sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ