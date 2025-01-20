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Savunma
AA 20.01.2025 14:54

"OKHAN" testlerden tam not aldı

Mersin'de Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen OKHAN adlı insansız deniz aracı (İDA) testleri başarıyla tamamladı.

"OKHAN" testlerden tam not aldı
[Fotograf: AA]

Mersin Teknopark'ta faaliyet gösteren Kayacı Savunma tarafından 2018'de üretimine başlanan OKHAN, zorlu deniz durumlarında görev yapması için tasarlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yürütülen proje kapsamında denizde farklı koşullarda ve zamanlarda kontrol edilen otonom deniz aracı, girdiği testleri başarıyla geçti.

Boyu 11,5 metre, ağırlığı 7 ton olan OKHAN, 390 beygirlik motor gücüyle 27 knot hıza ulaşabiliyor.

OKHAN'ın seyir menzili, 350 deniz miline çıkabiliyor.

Yüksek manevra kabiliyetine sahip araç, otonom olarak engelden sakınma manevraları yapabiliyor.

"Görevlerini sorunsuz yerine getiriyor"

Kayacı Savunma AR-GE Direktörü ve Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Özdemir, OKHAN'ın mavi sulardaki kontrol, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılacağını söyledi.

Aracın Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirildiğini belirten Özdemir, "Araç, üzerinde barındırdığı radar, termal ve gece görüş kamerası gibi birçok özelliği sayesinde kendi karar mekanizmasını yapay zeka desteğiyle alıp görevlerini sorunsuz yerine getiriyor." dedi.

Özdemir, OKHAN'ın ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığınca kullanılacağını ifade ederek, "OKHAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla geçti. Şu an envantere girme aşamasında son görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.

Aracın farklı fonksiyonlarda kullanılabileceğini dile getiren Özdemir, şunları anlattı:

"OKHAN, istenildiğinde üzerine konulabilecek sistemler sayesinde silahlı insansız deniz aracı ve kamikaze insansız deniz aracına dönüştürülme özelliğine sahip. Deniz aracımızın platformunu Mersin'de kendimiz tasarladık ve imal ettik. Yazılımını da kendi iç bünyemizde gerçekleştirdik. Elektronik parçalar ve sensörler hariç tüm sistem yerli ve milli olarak geliştirildi."

"OKHAN'ın ihracat potansiyeli yüksek"

Özdemir, aracın geliştirme sürecine Valilik, Mersin Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinin destek verdiğini belirtti.

Yurt içi ve dışında katıldıkları fuarlarda OKHAN'a ilgi gösterildiğini söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

"İHA ve İDA'lar dünyada yeni gelişen ürünler. Bu araçlarda AR-GE bitmez, sürekli devam eder. Bu konuda ülkeler arasında yarış var ve Türkiye de bu yarışta yerini aldı. İHA'larda kazanılan başarıları İDA'lar da göstereceğimize eminim. OKHAN, bu alanda en büyük adaylardan biri. Yurt dışındaki ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Birçok ülkeden talep geldi ama biz ilk olarak Savunma Sanayii Başkanlığı envanterine girme sürecini tamamlamak istiyoruz. OKHAN'ın ihracat potansiyeli yüksek."

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