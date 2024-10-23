MKE ve MSB arasında mühimmat tedarik sözleşmeleri imzalandı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı devam ediyor.

Fuar kapsamında Türkiye savunma sanayisinde yerlileşme ve milli üretim hedefleri doğrultusunda imza törenleri de yapılıyor. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ) ile Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında, Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik 2 milyar dolara yakın 2 mühimmat tedarik sözleşmesi imzalandı.

Törende, 5 Kalem Muhtelif Cins ve Miktarda Tank Topu Mühimmatı Seri Üretim Sözleşmesi yapıldı. Bu sözleşme ile çeşitli tank topu mühimmatlarının yerli üretim kapasitesinin artırılması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonel gücünün pekiştirilmesi amaçlanıyor.

3 Kalem Muhtelif Cins ve Miktarda Havan Mühimmatı Seri Üretim Sözleşmesi ise farklı tiplerde havan mühimmatlarının yerli üretim hattına kazandırılmasına yönelik olarak imzalandı. Bu anlaşma ile TSK'nın etkinliğinin artırılması ve savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"Bu sözleşmeler, gelecekteki daha büyük projelerin başlangıcıdır"

Sözleşmelerle ilgili konuşan MKE AŞ Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmet Sayhan, "MKE AŞ olarak, Türkiye’nin savunma sanayisinde yerli ve milli üretime olan katkımızı artırarak sürdürmekten gurur duyuyoruz. Bu sözleşmeler, gelecekteki daha büyük projelerin başlangıcıdır." dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ise yerli üretimin önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin savunma sanayisinde dünya çapında bir güç olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.