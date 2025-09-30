Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, zorlu bir testi daha başarıyla geçti. Gökyüzünde nefes kesen kabiliyetlerini sergiledi.

Milli gurur KIZILELMA, "Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ne alındı. Pistten teker kesildi ve Bayraktar KIZILELMA bir kez daha gökyüzünde süzüldü.

Test uçuşundaki göğüs kabartan o anlarda ise BAYRAKTAR AKINCI kayıttaydı.

Selçuk Bayraktar da Nsosyal hesabından "Dizginlenmesi zor" etiketiyle paylaştı.

KIZILELMA'nın test süreci planlanan takvime uygun ilerliyor

Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi de icra edecek.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti ile muharebe sahasında vurucu güç olacak. Bu yeteneği ile denizaşırı görevlerde önemli roller üstlenecek.

