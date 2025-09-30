Açık 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 30.09.2025 23:14

Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak tasarlanan Bayraktar KIZILELMA, başarılı bir test uçuşuna daha imza attı. KIZILELMA "Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi"ni de başarıyla geçti.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, zorlu bir testi daha başarıyla geçti. Gökyüzünde nefes kesen kabiliyetlerini sergiledi.

Milli gurur KIZILELMA, "Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ne alındı. Pistten teker kesildi ve Bayraktar KIZILELMA bir kez daha gökyüzünde süzüldü.

Test uçuşundaki göğüs kabartan o anlarda ise BAYRAKTAR AKINCI kayıttaydı.

Selçuk Bayraktar da Nsosyal hesabından "Dizginlenmesi zor" etiketiyle paylaştı.

KIZILELMA'nın test süreci planlanan takvime uygun ilerliyor

Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi de icra edecek.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti ile muharebe sahasında vurucu güç olacak. Bu yeteneği ile denizaşırı görevlerde önemli roller üstlenecek.

Bayraktar KIZILELMA'nın test süreci planlanan takvime uygun şekilde devam ediyor. 

ETİKETLER
Bayraktar KIZILELMA Selçuk Bayraktar NSosyal Yapay Zeka
Sıradaki Haber
MİDLAS’tan Siper atışı: Türkiye dünyada 5 ülkeden biri olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:03
Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq şehit oldu
22:57
ABD'de hükümet kapanırsa 750 bin çalışan ücretsiz izne çıkarılabilir
23:11
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
22:11
BM, İsrail'in Gazze'de ağır bombardımana devam ettiğini bildirdi
21:48
Katar: Trump'ın Gazze planındaki bazı konular açıklık ve müzakere gerektiriyor
21:44
Şehit polis Amilağ'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı
Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı korozyona uğraması nedeniyle söküldü
Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı korozyona uğraması nedeniyle söküldü
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ