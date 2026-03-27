Az Bulutlu 14.5ºC Ankara
Savunma
TRT Haber 27.03.2026 13:24

Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır

Türkiye'nin 5'inci milli fırkateyni olacak AKDENİZ'in milli deniz topu hazır. Makine ve Kimya Endüstrisi, ürettiği milli deniz topu Denizhan-76'nın atışlı testlerini ve fabrika kabul testlerini başarıyla tamamladı.

Dakikada 80 atış yapabiliyor... 16 kilometreye kadar etkili atış imkanı sağlıyor...

Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen milli deniz topu 'Denizhan-76'nın altıncısı da artık göreve hazır.

Yeni deniz topunun atışlı testleri ve fabrika kabul testleri başarıyla tamamlandı. Altıncı milli deniz topu Denizhan-76, Şubat'ta denize indirilen ve tamamlandığında Türkiye'nin beşinci milli fırkateyni olacak AKDENİZ'de baş top olarak görev yapacak.

Çoklu görev kabiliyetleriyle dikkat çekiyor

Denizhan-76, atış performansının yanı sıra düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyetleriyle de dikkat çekiyor.

MKE, dünyada yalnızca birkaç ülkenin geliştirebildiği 76 milimetre deniz topunu, 12 ay gibi rekor bir sürede üretmeyi başarmıştı.

MKE, Denizhan-76'ları geçtiğimiz yıl Endonezya ve Romanya'ya da ihraç etmişti.

ETİKETLER
MKE Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
14:23
İsrail'de sirenler çaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savaşın hiç kimseye faydası yok. Adil bir barış ise herkes için faydalı
14:14
Çin, ABD'ye karşı "ticaret engeli" soruşturması başlattı
14:05
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran'a saldırılar şiddetlenecek
14:03
RTÜK, "STRATCOM Zirvesi 2026"da panel düzenleyecek
13:57
Bakan Ersoy, "Melek heykeli"ni Fener Rum Patrikhanesine teslim etti
Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranında iki ayda yüzde 80'e yakın artış
Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranında iki ayda yüzde 80'e yakın artış
Bakan Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
Bakan Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
